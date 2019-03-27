Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди призвала минимизировать риски для Крыма и Севастополя при реформировании строительной отрасли, пишет "Парламентская газета".
По словам сенатора, особенности Крыма очевидны. Вводимая правительством РФ реформа без учёта специфики Крыма и Севастополя создаёт реальные риски прекращения финансирования большого количества строек.
Ольга Ковитиди заявила, что это может привести к остановкам строительных работ на полуострове и появления обманутых вкладчиков.
По ее мнению, необходимо оперативно вносить изменения в федеральное законодательство с учетом особенностей Крыма и Севастополя.
В частности, в Крым так и не зашёл российский банк ипотечного кредитования "Дом.РФ". По 214-ФЗ в Республике Крым эффективно работают 30 застройщиков, осуществляя строительство 62 объектов недвижимости.
Условия развития крымского бизнеса отличаются от других регионов России. И подтверждением этого является отказ российских банков работать на территории Севастополя и Крыма. Так, из 63 аккредитованных в РФ банков на полуострове работают только 2, отметила сенатор.
Фото: rcmm.ru
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