Вымогатели в Якутии заставляли граждан брать кредит и продавать квартиры

Уголовное дело возбуждено в отношении группы вымогателей, действовавшей на территории Мирнинского района Якутии, информирует ТАСС. Для запугивания граждан преступники применяли физическое насилие с использованием огнестрельного оружия.

Сообщается, что в преступную группу входили выходцы из Якутии, Дагестана, а также Казахстана и Армении. Они вымогали деньги у местного населения. Для устрашения граждан применялось физическое насилие с использованием огнестрельного оружия. В случае невыполнения требований злоумышленники угрожали расправиться с близкими родственниками потерпевших.

В ходе следствия установлено, что члены преступной группы осуществляли контроль сбора денег. В частности, продажа недвижимости одного из потерпевших проходила под присмотром участников банды.

Помимо этого, получение кредитных средств в банках также осуществлялись под присмотром и контролем лидера и членов преступной группы. По задокументированным УФСБ фактам противоправной деятельности органами внутренних дел Якутии возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье УК "Вымогательство".

Фото: yakutiamedia.ru

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