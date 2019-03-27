Уголовное дело возбуждено в отношении группы вымогателей, действовавшей на территории Мирнинского района Якутии, информирует ТАСС. Для запугивания граждан преступники применяли физическое насилие с использованием огнестрельного оружия.
Сообщается, что в преступную группу входили выходцы из Якутии, Дагестана, а также Казахстана и Армении. Они вымогали деньги у местного населения. Для устрашения граждан применялось физическое насилие с использованием огнестрельного оружия. В случае невыполнения требований злоумышленники угрожали расправиться с близкими родственниками потерпевших.
В ходе следствия установлено, что члены преступной группы осуществляли контроль сбора денег. В частности, продажа недвижимости одного из потерпевших проходила под присмотром участников банды.
Помимо этого, получение кредитных средств в банках также осуществлялись под присмотром и контролем лидера и членов преступной группы. По задокументированным УФСБ фактам противоправной деятельности органами внутренних дел Якутии возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье УК "Вымогательство".
Фото: yakutiamedia.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
|В Крыму задержали вымогателей из "меджлиса"*
|Мошенники из России изобрели новый способ вымогательства денег у автолюбителей
|В Петербурге арестовали двух вымогателей в погонах
|Полиция: Как вести себя при вымогательстве взятки
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
В нашей столице мероприятия "Наурыза-2019" прошли под ошеломительный успех совершенно нового явления на музыкальном небосклоне. В Кремлевском Дворце съездов выступил казахстанский певец Димаш Кудайберген. Не случайно имя его переводится, как "Данный Богом". Автор "Правды.Ру" побывал на концерте восходящей звезды.
Экстравагантный ведущий Fox News Грег Гатфилд выступил с комментарием по поводу слов Дональда Трампа о победе над халифатом "Исламского государства"* (террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации).