Бывшую госдачу "Глициния" в Ялте выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, информирует ТАСС. Денежные средства от продажи должны пополнить доходную часть бюджета Республики Крым.
Сообщается, что государственная дача "Глициния" расположена в поселке Нижняя Ореанда. Она служила, в том числе, местом отдыха генсека ЦК КПСС Брежнева.
По словам спикера крымского парламента Владимира Константинова, в доходах бюджета региона учтены предложения Министерства имущественных и земельных отношений Крыма по увеличению бюджета за счет продажи резиденции "Глициния" за 1 млрд рублей.
Проблем с поиском покупателя на "Глицинию" не будет. "Есть оценка, все идет по процедуре. Мы на эти деньги уже рассчитываем", — подчеркнул парламентарий.
Отмечается, что всего доходная часть бюджета республики на 2019 год увеличена на 2,59 млрд рублей.
Пансионат "Глициния" — это бывшие госдачи №1 и №2, расположенные на берегу моря в поселке Нижняя Ореанда. Здесь в разное время отдыхали и работали Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Михаил Горбачев.
Фото: vesti-ukr.com
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