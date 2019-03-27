Госдачу Брежнева в Ялте выставили на продажу за 1 млрд рублей

Бывшую госдачу "Глициния" в Ялте выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, информирует ТАСС. Денежные средства от продажи должны пополнить доходную часть бюджета Республики Крым.

Сообщается, что государственная дача "Глициния" расположена в поселке Нижняя Ореанда. Она служила, в том числе, местом отдыха генсека ЦК КПСС Брежнева.

По словам спикера крымского парламента Владимира Константинова, в доходах бюджета региона учтены предложения Министерства имущественных и земельных отношений Крыма по увеличению бюджета за счет продажи резиденции "Глициния" за 1 млрд рублей.

Проблем с поиском покупателя на "Глицинию" не будет. "Есть оценка, все идет по процедуре. Мы на эти деньги уже рассчитываем", — подчеркнул парламентарий.

Отмечается, что всего доходная часть бюджета республики на 2019 год увеличена на 2,59 млрд рублей.

Пансионат "Глициния" — это бывшие госдачи №1 и №2, расположенные на берегу моря в поселке Нижняя Ореанда. Здесь в разное время отдыхали и работали Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Михаил Горбачев.

Фото: vesti-ukr.com

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