В Тюмени в одной квартире зарегистрировали 140 гастарбайтеров

Житель Тюмени, который фиктивно зарегистрировал в квартире отца 141 мигранта, предстанет перед судом, информирует РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя города.﻿

Согласно данным Генпрокуратуры Российской Федерации, 29-летний житель Тюмени с марта по апрель 2018 года фиктивно зарегистрировал в квартире отца 141 гастарбайтера из Киргизии, Азербайджана и Таджикистана. Причем владелец жилой недвижимости не собирался предоставлять жилье для проживания мигрантам.

Уголовное дело расследовалось по статье 322.3 УК РФ "фиктивная постановка на учет по месту пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина".

Сообщается. что прокуратура Ленинского округа города Тюмени утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя города. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как писала ранее Правда.Ру, в 2018 году из Таджикистана на территорию России прибыли более тридцати тысяч гастарбайтеров.

Фото: kp.ru

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