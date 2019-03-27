Столичные власти выставили на торги знаменитый дом-терем Шехтеля

Городские власти выставили на аукцион по аренде деревянный дом архитектора Федора Шехтеля в Чоботовском проезде, информирует портал правительства Москвы. Победителю торгов передадут в аренду исторический шедевр модерна 1900-й года постройки.

Сообщается, что это одно из двух сохранившихся деревянных зданий Федора Шехтеля — дом, увенчанный башенкой со сказочным петушком. Во время подготовки к Всемирной выставке в Глазго Шехтель показал проекты деревянных павильонов книгоиздателю Левенсону, который и решил построить в таком стиле себе дачу.

Здание является объектом культурного наследия федерального значения. В связи с этим, арендатор обязан будет взять на себя обязательства по охране и сохранению памятника архитектуры.

Два миллиона 100 тысяч рублей в год — стартовая цена за аренду сказочного терема с цветочными узорами и павлинами на оконных наличниках.

На городской аукцион особняк выставили под административное назначение. Это означает, что постоянное проживание здесь не предусмотрено. Новые владельцы могут открыть в помещениях гостиницу.

Фото: kelohouse.ru

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