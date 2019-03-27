Отель на дереве в Новой Москве снесли как самострой

В новой Москве снесли незаконную гостиницу "на дереве", сообщила пресс-служба столичной госинспекции по недвижимости, информирует РИА Недвижимость.

Сообщается, что в поселении Московский на присоединённых территориях столичного мегаполиса между поселком Ульяновского лесопарка и несколькими дачными товариществами была обнаружена самовольная постройка в виде дерева. На его "ветвях" функционировала гостиница под названием House on the Tree.

Самострой был возведен на земельном участке, где предполагалось только осуществление рекреационной деятельности. Земельный участок под строительство гостиницы не предоставлялся. Разрешительная документация не выдавалась.

После вмешательства госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы объект самовольного строительства, несмотря на его оригинальность, пришлось снести.

Как писала ранее Правда.Ру, московские власти начали масштабную борьбу с самостроем в 2016 году. Помимо незаконно установленных палаток и торговых центров был снесен огромный объем самостроя в охранных зонах газового хозяйства столицы и метрополитена.

Фото: Booking.com

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