"Дачный дом" уберут из федеральных законов как понятие﻿

Из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) исключат понятие "дачный дом", пишет "Парламентская газета". Ранее оно уже перестало использоваться во всех федеральных законах, кроме Кодекса об административных правонарушениях.

Законодательную новеллу разработали депутаты Госдумы во главе с председателем Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым.

Отмечается, что понятие "дачный дом" уже перестало фигурировать во всех федеральных законах, кроме КоАП. В частности, в статье "Нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" имеется норма, согласно которой за непредставление предложений установить энергосчетчики собственникам дачных и садовых домов устанавливается штраф.

Напомним, что с 1 января 2019 года в стране функционируют только огороднические и садоводческие некоммерческие товарищества.

По оценкам Союза садоводов России, в стране функционирует порядка 100 тысяч садоводческих объединений. Собственниками участков числятся около 20 млн россиян.

Фото: myslo. ru

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