Знаменитую церковь в Кижах отреставрируют к концу года

Закончена реставрация сруба и завершена сборка верхней части с главкой Преображенской церкви в Кижах, информирует "Интерфакс". Высота центральной главки церкви Преображения Господня — ее 4,42 м, диаметр — 5,35 м. Для ее реставрации потребовалось 2 тыс. лемешин.

Сообщается, что в 2018 году на всемирно известный памятник в Карелии были возвращены 16 отреставрированных главок, на покрытие которых потребовалось свыше 34 тыс. изготовленных вручную лемешин — традиционной осиновой черепицы.

В настоящий момент реставраторы ведут демонтаж внутреннего металлокаркаса. Он поддерживает храм с 1982 года. Также идет разборка системы лифтинга, позволявшую перебирать сруб по частям. Дальше начнется работа над интерьером памятника: это полы, страховочная кровля, "небо" церкви".

В общей сложности сруб содержит более 2,5 тыс. бревен. И это без учета элементов интерьера. Их общая длина превышает 10 км. Длина самого большого бревна — так называемого перекрывного бревна трапезной — достигает 15,9 м, а длина самого короткого, верхнего бревна составляет 40 см.

Отмечается, что общий процент замены исторического материала составил около 36%.

Фото: ria.ru

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