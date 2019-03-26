Подведены итоги 5-й юбилейной премии Move Realty Awards 2019

21 марта в Известия Холл состоялась церемония награждения ежегодной профессиональной премии в сфере недвижимости Move Realty Awards.

В Премии приняло участие около 250 жилых комплексов Москвы и Санкт-Петербурга, среди которых с помощью строгой оценки были определены победители в 20 номинациях.

В итоге Церемонию награждения посетило более 1500 профессионалов рынка недвижимости: топ-менеджеры строительных и девелоперских компаний, СМИ, архитекторы, представители рекламных агентств и агентств недвижимости. Всех участников ждала не только официальная часть мероприятия, но и дружеское общение с коллегами в неформальной обстановке.

Сама Церемония стала настоящим праздником: были организованы лазерное и акробатическое шоу, выступление театра теней "ShadowLab", фотозона с настоящим живым крокодилом, а также возможность попробовать молекулярные коктейли.

По итогам проводимых ведущим Премии розыгрышей, гости выиграли несколько сертификатов от Международного Генеалогического Центра и другие ценные призы. Move Realty Awards завершилась под выступление хедлайнеров мероприятия — Иванушек International, которые погрузили всех в особую атмосферу ностальгии и веселья!

Список победителей Move Realty Awards 2019:

Проект года премиум-класса Москва - Клубный дом "Magnum", "Magnum Development

Проект года бизнес-класса Москва - ЖК "Vander Park", ПИК

Проект года комфорт-класса Москва - ЖК "Савеловский Сити", MR Group

Апартаменты Москва - Комплекс апартаментов "HILL8", "Сити-XXI век"

Проект года комфорт-класса Новая Москва — ЖК "Москвичка", ГК "Гранель"

Проект года комфорт-класса Московская область - UP-квартал "Скандинавский", ФСК "Лидер"

Проект года стандарт-класса Московская область - ЖК "Союзный", ООО "Стройтек"

Проект года малоэтажного строительства Московская область - ЖК "Бакеево Парк", ООО "ЮР-Инвест"

Проект года бизнес-класса Санкт-Петербург - ЖК "Golden City", Glorax Development

Проект года комфорт-класса Санкт-Петербург — ЖК "СолнцеPark", Аквилон Инвест

Апартаменты Санкт-Петербург - Апарт-отель "YE'S на Социалистической", ГК "Пионер"

Проект года комфорт-класса Ленинградская область - ЖК "iD Мурино", Euroinvest Development

Проект года стандарт-класса Ленинградская область - ЖК "Форвард", "МАВИС"

Девелопер года - Самолет Девелопмент

Лучшее архитектурное решение - "Tatlin Apartments", VESTA Development

Лучшее агентство недвижимости - НДВ — супермаркет недвижимости

Лучшее рекламное агентство - Media108

Народный выбор - ЖК "Семеновский парк", РГ-Девелопмент

Выбор пользователей Яндекс. Недвижимости Москва - ЖК "Любовь и голуби", Застройщик СМУ-6 Инвестиции

Выбор пользователей Яндекс. Недвижимости Санкт-Петербург - ЖК "NEVA NEVA", Застройщик БАЗИС-СПБ

Огромное спасибо всем участникам, партнерам и гостям!

Учредитель премии: федеральный портал недвижимости Move. ru

Генеральный партнер премии: партнерская система Marketcall

Специальный партнер премии: Яндекс. Недвижимость

Серебряный партнер премии: Многофункциональный комплекс Match Point от ГАЛС-девелопмент

Партнер премии: SmartMedia

Партнер номинации "Проект года премиум-класса Москва": PSN Group

Партнер премии: Сallexchange

Партнер премии: Международный Генеалогический Центр

При поддержке: РГУД, PROestate, ARE, Ассоциации инвесторов Москвы и Петербургского дома недвижимости.

Информационные партнеры Move Realty Awards: "Интерфакс-Недвижимость", Российская газета, информационный портал "Вести.Недвижимость", Мир24, Утро. ру, программа "Честный дом" на радио Mediametrics, медиахолдинг "Правда.Ру", телеканал "ПРО БИЗНЕС", "Мир Квартир", Prian. ru, Restate. ru, "Новострой-М", "Индикаторы рынка недвижимости", Всеновостройки. ру, NSP. ru, BSN. ru, KVARTIRAvMOSKVE. ru, KVARTIRAzaMKAD. ru, Domex. ru, Novostroyki. org, Tatre. ru, "Разумная недвижимость", "НовостройСити", НайдиКвартиру. ру, Zemer. ru, "Дайджест Недвижимости", TutRealty. ru, Calltouch, "Строительный эксперт", "Строительная газета", "Строительная орбита", DOM&podium, RealEstate, Reforum, Ужедома. ру, Metrroom, Moscow City Journal, "Архитектурный Петербург", Ассоциация застройщиков Московской области, "Стройконтроль", газета "Мой район" а также новостной портал и Telegram-канал Nedvizha.

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