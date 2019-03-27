Власти Сочи готовы оставить самострои с уже купленными квартирами﻿

Сочинские власти согласны вести переговоры об отказе от полного сноса только тех многоквартирных самостроев, где уже куплены помещения, информирует РИА Новости.

В течение 2019 года в городе-курорте запланирован снос 54 многоквартирных жилых домов. Это новостройки, возведенные с нарушениями. Они признан судом самостроями.

Руководство Сочи ежедневно встречается с обманутыми покупателями квартир в незаконных строениях. Они пытаются совместными усилиями найти решение по каждому из объектов.

Отмечается, что переговоры о возможности избежать полного сноса самостроев ведутся мэрией только по тем домам, в которых застройщики в период между судебными разбирательствами уже успели продать квартиры.

В частности, частично может уцелеть, стал жилой комплекс "Арт Лайт Сити". Однако верхние этажи придется демонтировать.

Как сообщалось ранее, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что около 30% дольщиков Кубани живут в самостроях, подлежащих сносу.

Фото: estate.pravda.ru

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