Сочинские власти согласны вести переговоры об отказе от полного сноса только тех многоквартирных самостроев, где уже куплены помещения, информирует РИА Новости.
В течение 2019 года в городе-курорте запланирован снос 54 многоквартирных жилых домов. Это новостройки, возведенные с нарушениями. Они признан судом самостроями.
Руководство Сочи ежедневно встречается с обманутыми покупателями квартир в незаконных строениях. Они пытаются совместными усилиями найти решение по каждому из объектов.
Отмечается, что переговоры о возможности избежать полного сноса самостроев ведутся мэрией только по тем домам, в которых застройщики в период между судебными разбирательствами уже успели продать квартиры.
В частности, частично может уцелеть, стал жилой комплекс "Арт Лайт Сити". Однако верхние этажи придется демонтировать.
Как сообщалось ранее, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что около 30% дольщиков Кубани живут в самостроях, подлежащих сносу.
Фото: estate.pravda.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
|Власти Сочи объявили войну самостроям
Рейтинг привлекательных городов для инвестирования возглавили Уфа, Сочи и Новосибирск
Обманутые дольщики Сочи попросили мэра не сносить незаконные новостройки
|Названы условия отмены сноса самостроев в Сочи
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
В нашей столице мероприятия "Наурыза-2019" прошли под ошеломительный успех совершенно нового явления на музыкальном небосклоне. В Кремлевском Дворце съездов выступил казахстанский певец Димаш Кудайберген. Не случайно имя его переводится, как "Данный Богом". Автор "Правды.Ру" побывал на концерте восходящей звезды.
Экстравагантный ведущий Fox News Грег Гатфилд выступил с комментарием по поводу слов Дональда Трампа о победе над халифатом "Исламского государства"* (террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации).