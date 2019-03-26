Комиссия сейма Латвии по бюджету и финансам одобрила предложение запретить покупку недвижимости наличными деньгами, пишет "Парламентская газета".
По мнению латвийский властей, возможность совершать крупные сделки с наличными увеличивает риск отмывания денег и мошенничества. Это, в свою очередь, осложняет работу налоговиков. Законопроект предполагается принять 3 апреля.
Для борьбы с теневой экономикой предложено девять мер. В том числе снижение порога сделок с наличными деньгами с нынешних 7200 до 3000 евро. При этом за наличные нельзя будет купить недвижимость и автомобили.
План мер по борьбе с теневой экономикой был представлен на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству.
По словам заместителя госсекретаря Министерства финансов Яны Салмини, наличные — это кровь теневой экономики. "Если мы не будем пытаться их ограничить, нельзя ожидать и достижений в борьбе с теневой экономикой", — подчеркнула чиновница.
Фото: travelask.ru
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