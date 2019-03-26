Уже три болгарских политика подали в отставку на фоне разгоревшегося скандала, связанного с покупкой недвижимости, пишет "Российская газета". Премьер-министр страны Бойко Борисов освободил их от должностей.
История началась с расследования Комиссии по противодействию коррупции и изъятию незаконно присвоенного имущества в отношении зампреда правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Цветана Цветанова.
Оказалось, что в прошлом году политик купил у строительной фирмы "Артекс" апартаменты в престижном квартале болгарской столицы. Квартира площадью в 240 квадратных метров находится на последнем этаже элитного дома и включает отдельный лифт. В процессе изучения данных "Артекс" оказалось, что Цветанову была предоставлена скидка в 80 процентов.
Затем было установлено, что в подобных сомнительных сделках приняли участие еще несколько политиков. В результате подали в отставку министр юстиции Цецка Цачева, замминистра спорта Ваня Колева и замминистра энергетики Красимир Пырванов.
Отмечается, что продажу недвижимости по сильно заниженным ценам связывают с поправками в Законе об обустройстве территории, которые лоббировали депутаты от правящей партии. В результате компании "Артекс" было позволено начать строительство небоскреба в центре Софии.
Фото: currenttime.tv
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