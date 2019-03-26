Штаб по управлению жильем создан в российском Заполярье

В российском Заполярье будет создан штаб по наведению порядка в сфере обслуживания многоквартирных домов и уборки территорий муниципалитетов, информирует "Интерфакс".

Сообщается, что штаб возглавит министр энергетики и ЖКХ Заполярья Владимир Гноевский. Его "правой рукой" станет глава Госжилинспекции региона Алена Кузнецова.

Врио губернатора региона Андрей Чибис призвал подключиться к работе муниципалитеты и правоохранительные органы. По его словам, задача состоит в том, чтобы максимально оперативно, с учётом ограничений законодательства и финансовых возможностей, сделать так, чтобы дворы были чистыми, освещёнными, подъезды — убранными, а снег — вывезен. "Чтобы встретить весну в чистых городах", — подчеркнул глава Мурманской области.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун. Врио главы региона был назначен А. Чибис. До этого чиновник занимал пост заместителя министра строительства и ЖКХ.

Фото: severpost.ru

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