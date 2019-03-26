Центробанк вышел на офшорный след в Крыму

Банк России включил 23 компании Республики Крым и Севастополя в перечень юридических лиц для наблюдения за прямыми иностранными инвестициями в 2019 году, информирует РБК.

По меньшей мере десять из них принадлежат офшорам. Еще три имеют офшорные фирмы. Три компании контролируются украинскими бизнесменами.

На 1 июля 2016 года остатки прямых зарубежных инвестиций в Крыму составляли 78 млн долларов.

Около 3 тыс. крымских компаний так или иначе принадлежат иностранным инвесторам. В строительной отрасли Крыма до сих пор присутствуют украинские структуры.

По данным Центрального Банка, за первые три квартала 2018 года в Республику Крым поступило $14 млн прямых иностранных инвестиций, а изъято — $8 млн. В Севастополь пришли иностранные инвестиции на $1 млн. Ушли — на $6 млн.

Как сообщалось ранее, в 2014 году полуостров получил статус свободной экономической зоны с налоговыми льготами. Каждую весну с 2015 года проходит Ялтинский международный экономический форум.

Фото: rbc.ru

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