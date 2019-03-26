Ввод жилья в Крыму осложняется из-за санкций﻿

Показатели объема ввода жилья до 2024 года в Крыму, предусмотренные проектом "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда", нуждаются в корректировке, информирует ТАСС. Власти полуострова объясняют это особенностями региона, связанных с санкциями.

Сообщается, что Крым вошел в число пяти регионов, которые еще не заключили с Минстроем соглашения по федеральному проекту "Жилье".

По словам вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, республика согласовывает с федеральными властями откорректированные показатели по вводу жилья в рамках нацпроекта.

Он пояснил, что строительная сфера в Крыму обладает спецификой. Это в значительной мере затрудняет исполнение показателей Минстроя РФ, отметил Кабанов. Речь идет об экономических санкциях и отсутствии банковской конкуренции. Это влияет на объем проектного финансирования объектов социального класса.

Как сообщалось ранее, в 2018 году в Крыму введено 764 тыс. кв. м жилья. Из них 348 тыс. кв. м — многоквартирного. В настоящий момент в республике насчитывается 30 застройщиков, осуществляющих строительство 62 жилых домов в рамках закона о долевом строительстве.

Фото: profi-forex.org

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