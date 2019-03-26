Автомобилистам поднимут "коммуналку"

В России планируется приравнять машиноместа, расположенные в зданиях жилых домов, к квартирам по оплате коммунальных услуг, пишет "Парламентская газета". Соответствующий законопроект одобрен комитетом Совета Федерации по экономической политике.

Законодательная новелла предлагает поправки в Жилищный кодекс, которые обяжут владельцев парковочных мест в многоквартирных домах оплачивать все коммунальные услуги, как для квартир. Это включает в себя прежде всего отопление и капремонт.

По мнению сенаторов, депутаты фактически приравняли машиноместо к жилому помещению по оплате "коммуналки". В некоторых случаях владельцам машиномест придется платить в полтора раза больше, чем собственникам квартир.

Отмечается, что этот законопроект призван расширить права владельцев машино-мест в многоквартирных домах. Документ позволяет собственникам становиться членами товарищества собственников жилья, жилищного и жилищно-строительного кооперативов.

Также законопроект даёт возможность владельцам машино-мест на равных участвовать в собраниях, голосовать и избираться в совет многоквартирного дома.

Фото: sibdom.ru

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