Жителей столичного региона предупреждают, что на рынке вторичного жилья намечается дефицит предложения, пишет "Российская газета". За год объем предложений сократился на рекордные 41,6%
Меньше всего вторичной жилплощади осталось в бюджетном сегменте до 10 миллиона рублей. Аналитики считают, что такое резкое сокращение объясняется тем, что произошли изменения ставок по ипотеке и объема доступного предложения.
На данный момент покупателям проще найти квартиру в новостройках, так как здесь наблюдается не такой феноменальный процент падения — + 9 процентов за год, отмечают эксперты.
Что касается цен на жилье, то здесь наблюдается некоторая стабильность. И новостройки и "вторичка" показывают рост в цене. Так, стоимость одного квадратного метра в Москве выросла до 211,6 тысячи рублей (+ 0,5%). На присоединенных территориях столицы за "квадрат" придется отдать почти 121 тысячу рублей (+ 2,5%).
По мнению аналитиков, в будущем цены на недвижимость продолжат расти.
Фото: multilisting.su
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