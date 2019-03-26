Историческое здание доходного дома Анны Шугаевой в центре Москвы, известного как "дом с рыцарем", получило статус памятника архитектуры, информирует портал правительства Москвы. Семиэтажное здание 1913 года постройки в стиле северный модерн с элементами готики расположено на Садовой-Самотёчной улице.
Здание примечательно, прежде всего, своим готическим декором. Основная особенность дома — статуя рыцаря в латах, который опирается на меч. Она расположена на уровне седьмого этажа. Дом был построен в 1913 году по проекту Василия Волокитина в стиле скандинавского модерна.
Отмечается, что скульптуру хорошо видно со стороны Садовой-Самотёчной улицы. В настоящее время на первом этаже здания размещаются магазины. Остальные шесть этажей — жилые.
Присвоение статуса объекта культурного наследия регионального значения означает, что он попадается под охрану государства. Его исторический облик запрещено нарушать, а реставрационные работы в подъездах, лестничных проемах, а также на фасадах могут проводиться только под контролем городского департамента культурного наследия.
Сообщается, что за последние семь лет охранный статус в столице получили около 700 памятников. Из них более 370 — выявленные объекты культурного наследия. Около 330 — объекты культурного наследия федерального и регионального значения.
Фото: mos. ru
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