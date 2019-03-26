Налог на элитные квартиры в Москве превысил 6 млн рублей в год

Самый высокий налог на недвижимость в Москве составил 6,3 млн рублей в год, пишут "Ведомости". Именно столько в городскую казну заплатит владелец квартиры площадью около 1,5 тыс. "квадратов". Жилье располагается в районе Хамовники.

Также сообщается, что немного меньше, 6 млн руб., придется заплатить собственнику квартиры площадью 1 тыс. кв. м в районе "золотой мили".

Третье место в рейтинге занимает квартира площадью 2 тыс. кв. м в Хамовниках. Она обойдется своему хозяину в 5,5 млн руб. в год.

Как отмечают эксперты, размер налога для собственников самой дорогой недвижимости в столице сопоставим со стоимостью однокомнатной московской квартиры.

Ставка налога зависит от кадастровой стоимости жилья. Ставка на московские квартиры с ценой менее 10 млн рублей составляет 0,1%. До 20 млн рублей — 0,15%. До 50 млн рублей — 0,2%. До 300 млн рублей — 0,3%. Если жилая недвижимость стоит больше 300 млн рублей, то размер налог равен двум процентам.

В общей сложности собственники элитного жилья в Москве в 2018 году заплатили в городской бюджет примерно 12% от суммы налога на имущество физических лиц.

Фото: belrynok.ru

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