Петербургская семья может накопить на квартиру-студию за 4 года — эксперты

По официальным данным средняя заработная плата в Петербурге превысила 60 тысяч рублей, информирует ГК "Метражи". Как утверждают чиновники, этот показатель растет уже несколько лет подряд.

Если в 2016 этот параметр находился на уровне 48 тысяч рублей, то в 2017 году он достиг 53 тысяч.

Эксперты посчитали, что средняя питерская семья из двух работающих сможет накопить на квартиру-студию в центре города за 4 с половиной года, если будет откладывать на покупку 50% от своего дохода.

Средний чек квартиры-студии в Василеостровском районе Петербурга находится на уровне 2,9 млн рублей. При наличии указанной суммы можно приобрести объект площадью около 25 квадратных метров в 10-15 минутах ходьбы от станции метро. Срок накопления семьи на такой объект составит 4 года и 2 месяца.

Аналогичный временной отрезок займет и накопление средств на покупку квартиры в Центральном районе Петербурга. Средняя стоимость квартиры-студии в этой локации составляет почти 3 млн рублей. Однако площадь такого объекта будет меньше — около 20 "квадратов".

Средняя стоимость квартиры евро-формата в Адмиралтейском районе города составляет почти 3,4 млн рублей. Срок накопления семьи из двух работающих человек составит порядка 4 лет и 7 месяцев. Площадь объекта, который возможно приобрести на такую сумму, составит около 21 квадратного метра.

Дольше всего семье, состоящей из двух петербуржцев, придется копить на квартиру-студию в Петроградском районе. Здесь средняя цена за объект составляет почти 3,5 млн рублей. При этом площадь такого лота будет составлять около 18-22 квадратных метров.

Фото: spb.kp.ru

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