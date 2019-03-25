Смена наименования столицы Казахстана не повлияет на сделки с жильем﻿

Изменение наименования столицы Казахстана с Астаны на Нур-Султан не требует от граждан замены правоустанавливающих документов, информирует ТАСС. В Минюсте республики отметили, что указание в документах прежнего наименования не влечёт их недействительности.
Отмечается, что изменение наименования столицы не возлагает обязанность на граждан по замене правоустанавливающих документов на недвижимость. В частности, такие как договор купли-продажи, мены, дарения.
Это же касается и документов о регистрации актов гражданского состояния. В частности, заключения или расторжения брака, свидетельства о рождении, смерти.
Ранее сообщалось, что новый глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституцию о переименовании столицы из Астаны в Нур-Султан в честь первого президента Казахстана.
Также Касым-Жомарт Токаев 23 марта подписал закон "О внесении изменений в конституцию Республики Казахстан". Он издал указ о переименовании Астаны в город Нур-Султан — в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Фото: tsargrad.tv
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