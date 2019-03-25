Депутаты и сенаторы так и не пришли к компромиссу по хостелам

Депутаты и сенаторы попытались преодолеть разногласия по поводу даты вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых домах, пишет "Российская газета". Ранее его отклонил Совет федераций.
Отмечается, что на заседании согласительной комиссии представители верхней и нижней палат парламента так и не смогли договориться между собой. В итоге было решено предпринять еще одну попытку. В случае неудачи профильный комитет Госдумы предложит запустить процедуру преодоления вето верхней палаты.
Как сообщалось ранее, Совфед отклонил закон о запрете мини-гостиниц в жилых домах. Он должен был вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. В общем и целом, сенаторы согласились с концепцией изменений. Но сроки было предложено сдвинуть до начала следующего года.
В качестве аргумента было высказано мнение, что бизнесу надо дать время подготовиться. Следующая встреча состоится 27 марта.
По опросам ВЦИОМ, большинство россиян (70%) уверены, что хостелы в многоквартирных домах создают неудобства для других жильцов. Большинство опрошенных высказались против открытия хостелов в своих домах.
Фото: frontdesk. ru
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