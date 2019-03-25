Чаще всего берут ипотеку жители Ямало-Ненецкого округа﻿

Северные регионы России находятся на первых позициях в рейтинге по количеству ипотечных кредитов на душу населения, пишет "Российская газета". В Ямало-Ненецком округе ипотеку в 2018 году оформил каждый 31-й житель региона в возрасте от 21 до 75 лет.

Следующим регионом по степени доступности ипотеки стал Ханты-Мансийский округ. В этом регионе каждый 32-й житель оформил ипотечный кредит.

В среднем по стране купил жилье в кредит каждый 70-й житель в возрасте от 21 до 70 лет. В столице России ипотеку в 2018 году оформил каждый 75-й житель кредитоспособного возраста. Каждый 45-й - в Санкт-Петербурге.

В Ямало-Ненецком автономном округе в 2015 году позволить себе купить квартиру в кредит могли 49,3 процента семей. По итогам 2018 года их доля достигла уже 68,2 процента. В Ханты-Мансийском округе показатель вырос с 37,3 процента до 55,9, в Ненецком — с 24,0 до 51,9 процента.

По мнению экспертов, в традиционно сельскохозяйственных субъектах, таких как Чечня, Ингушетия и Дагестан, многоэтажное жилищное строительство никогда не будет развито так же, как в промышленных областях. Поэтому там помогать людям улучшать их жилищные условия нужно, например, продавая стройматериалы со скидкой и поднимая им зарплаты.

Фото: gelio.livejournal.com

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