В Москве подешевели частные дома﻿﻿

Вторичные частные дома в столичном мегаполисе за год подешевели в среднем на 11% — до 96,4 тысячи рублей за квадратный метр, информирует РИА-Недвижимость.

Как отмечают эксперты, в городах-миллионниках России на частные дома приходится 26% объявлений о продаже вторичной жилой недвижимости. За год их средняя цена по стране упала на 6%. На сегодняшний день она составляет 52,1 тысячи рублей за "квадрат".

Отрицательную годовую динамику частный сектор демонстрирует на фоне роста (+9%) цен на вторичные квартиры. Падение цен на частные дома зафиксировано в семи из 16 крупнейших городов страны.

Самое значительное снижение зафиксировано в Москве — 11%. Следом идут Челябинск (-8%) и Омск (-6%). Рост средней цены более чем на 5% отмечен в Красноярске (+17%) и Самаре (+6%).

Лидерами по средней стоимости дома в активном предложении с большим отрывом стали Москва — 38,5 миллионов рублей и Санкт-Петербург — 23,5 миллиона рублей.

Стоимость частного дома в двух городах-миллионниках примерно в 2-2,5 раза превышает стоимость средней квартиры на вторичном рынке. В большинстве же региональных центров дома являются прямыми конкурентами квартир. Их средняя стоимость лишь на 48% выше цен на многоквартирное жилье.

Фото: aif.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Дома на дачных участках можно будет строить на маткапитал﻿

Останутся ли мини-гостиницы в жилых домах?

Дома на дачных участках можно будет строить на маткапитал﻿

В Севастополе в этом году достроят проблемные дома "украинского периода"