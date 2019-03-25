Вторичные частные дома в столичном мегаполисе за год подешевели в среднем на 11% — до 96,4 тысячи рублей за квадратный метр, информирует РИА-Недвижимость.
Как отмечают эксперты, в городах-миллионниках России на частные дома приходится 26% объявлений о продаже вторичной жилой недвижимости. За год их средняя цена по стране упала на 6%. На сегодняшний день она составляет 52,1 тысячи рублей за "квадрат".
Отрицательную годовую динамику частный сектор демонстрирует на фоне роста (+9%) цен на вторичные квартиры. Падение цен на частные дома зафиксировано в семи из 16 крупнейших городов страны.
Самое значительное снижение зафиксировано в Москве — 11%. Следом идут Челябинск (-8%) и Омск (-6%). Рост средней цены более чем на 5% отмечен в Красноярске (+17%) и Самаре (+6%).
Лидерами по средней стоимости дома в активном предложении с большим отрывом стали Москва — 38,5 миллионов рублей и Санкт-Петербург — 23,5 миллиона рублей.
Стоимость частного дома в двух городах-миллионниках примерно в 2-2,5 раза превышает стоимость средней квартиры на вторичном рынке. В большинстве же региональных центров дома являются прямыми конкурентами квартир. Их средняя стоимость лишь на 48% выше цен на многоквартирное жилье.
Фото: aif.ru
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