Качество городской среды в России будут оценивать по 36 показателям. Об этом сообщает РИА Новости. От количества баллов индекса города будут зависеть размеры субсидий на реализацию программ формирования комфортной городской среды.
Как говорится в распоряжении правительства, если доля составит меньше 50 процентов, городская среда будет считаться неблагоприятной.
Отныне регионы должны ежегодно до 1 августа предоставлять в Минстрой данные по основным индикаторам качества городской среды. В свою очередь, Минстрой ежегодно до 1 января должен обеспечить формирование индекса качества городской среды.
Каждый год будет оцениваться уровень смертности в дорожно-транспортных происшествиях, освещенность улиц, качество и загруженность автомобильных дорог. А также безопасность передвижения вблизи школ, поликлиник и больниц и другие показатели.
Как сообщалось ранее, согласно нацпроекту "Жилье и городская среда" к концу 2024 года число городов с неблагоприятной средой должно сократиться вдвое. Индекс качества городской среды к этому времени должен улучшиться как минимум на треть.
Фото: green-city.su
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