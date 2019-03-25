В России утвердили критерии качества городской среды﻿

Качество городской среды в России будут оценивать по 36 показателям. Об этом сообщает РИА Новости. От количества баллов индекса города будут зависеть размеры субсидий на реализацию программ формирования комфортной городской среды.

Как говорится в распоряжении правительства, если доля составит меньше 50 процентов, городская среда будет считаться неблагоприятной.

Отныне регионы должны ежегодно до 1 августа предоставлять в Минстрой данные по основным индикаторам качества городской среды. В свою очередь, Минстрой ежегодно до 1 января должен обеспечить формирование индекса качества городской среды.

Каждый год будет оцениваться уровень смертности в дорожно-транспортных происшествиях, освещенность улиц, качество и загруженность автомобильных дорог. А также безопасность передвижения вблизи школ, поликлиник и больниц и другие показатели.

Как сообщалось ранее, согласно нацпроекту "Жилье и городская среда" к концу 2024 года число городов с неблагоприятной средой должно сократиться вдвое. Индекс качества городской среды к этому времени должен улучшиться как минимум на треть.

Фото: green-city.su

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