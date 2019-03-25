Крымские власти заявили о намерении сделать ипотеку доступной

Крым и Севастополь оказались в пятерке аутсайдеров среди российских регионов по доступности ипотеки, сообщает РИА Новости. В связи с этим власти полуострова заявили о намерении сделать ипотеку доступной для жителей.

По словам депутата крымского парламента Леонида Бабашова, уже сейчас в Крыму работает ряд государственных программ. Они помогают сделать покупку недвижимости намного доступнее.

Как отметил Бабашов, депутаты и чиновники провели ряд рабочих совещаний с банкирами и девелоперами. В настоящее время прорабатываются механизмы, обеспечивающие льготные ипотечные кредиты для населения полуострова.

"Государство проводит активную политику поддержки. Например, автомобили отечественного производства в Крыму в кредит уже можно взять на льготных условиях под 4,5%", — подчеркнул парламентарий.

"Я уверен, что со временем благосостояние рядовых крымчан, которое с 2014 года и так выросло, станет еще больше. К этому времени ипотека станет доступнее", — добавил Бабашов.

Фото: realty.rbc.ru

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