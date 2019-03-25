Первый в Азии парк Смурфиков откроется в Шанхае

Тематический парк Смурфиков откроется в Шанхае. Это будет первый в Азиатско-тихоокеанском регионе, пишет "Труд". Он будет расположен на туристическом курорте Шэшань.

Сообщается, что первый в Азиатско-Тихоокеанском регионе тематический парк Смурфиков будет построен в рамках второй очереди тематического парка группы Shimao. Зрители Китая познакомились со Смурфиками в 1986 году после выхода мультипликационного сериала.

Существа, известные всему миру как Смурфики, придумал в 1958 году бельгийский художник Пьер Кюллифор. Он натолкнулся на эту идею, когда увидел в лесу грибы. Затем Пейо перепутал коричневый с голубым. В итоге получился голубой гном.

Согласно легенде, Смурфы живут в лесу, в средневековой Европе. Приблизительно на побережье западной Ирландии. Так как из шести Смурфов можно сделать золото, Смурфов враги постоянно пытаются поймать.

В России Смурфы стали известны благодаря игрушкам из шоколадных яиц "Киндер-сюрприз". Помимо этого, сериал про этих существ выходил на российском телевидении. Также в 2011 году на киноэкраны вышла комедия режиссера Раджа Госнелла "Смурфики".

Фото: interfax. az

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