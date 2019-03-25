В настоящее время 43 из 70 регионов России, находящихся в зоне сейсмической опасности, не участвуют в программах сейсмоусиления и не получают соответствующее финансирование из федерального бюджета, информирует "Интерфакс". Из них 16 регионов имеют наивысшую степень сейсмической опасности.
Как показала проверка, только в 15 регионах в сейсмоусилении нуждаются более 40 тыс. объектов недвижимости. При этом значительная часть — это жилой фонд. А также объекты жизнеобеспечения и социальной сферы.
В докладе Счетной палаты отмечается, что в период с 2014 по 2018 год профинансировано сейсмоусиление 155 объектов. В том числе 18 жилых домов. У Минстроя до сих пор нет точных данных об общем количестве объектов в регионах страны, не отвечающих уровню сейсмоустойчивости. Равно как и об объеме жилого фонда под расселение.
Как считают эксперты, информационная система "Сейсмобезопасность России" могла бы решить эту проблему. Помимо этого, необходимо включить в нацпроект "Жилье и городская среда" показатели, связанные с реализацией мероприятий по сейсмоусилению жилого фонда.
Фото: nat-geo.ru
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