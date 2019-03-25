Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Сейсмически опасные регионы требуют целевой помощи от государства

Недвижимость

В настоящее время 43 из 70 регионов России, находящихся в зоне сейсмической опасности, не участвуют в программах сейсмоусиления и не получают соответствующее финансирование из федерального бюджета, информирует "Интерфакс". Из них 16 регионов имеют наивысшую степень сейсмической опасности.

Сейсмически опасные регионы требуют целевой помощи от государства. 401412.jpeg

Как показала проверка, только в 15 регионах в сейсмоусилении нуждаются более 40 тыс. объектов недвижимости. При этом значительная часть — это жилой фонд. А также объекты жизнеобеспечения и социальной сферы.

В докладе Счетной палаты отмечается, что в период с 2014 по 2018 год профинансировано сейсмоусиление 155 объектов. В том числе 18 жилых домов. У Минстроя до сих пор нет точных данных об общем количестве объектов в регионах страны, не отвечающих уровню сейсмоустойчивости. Равно как и об объеме жилого фонда под расселение.

Как считают эксперты, информационная система "Сейсмобезопасность России" могла бы решить эту проблему. Помимо этого, необходимо включить в нацпроект "Жилье и городская среда" показатели, связанные с реализацией мероприятий по сейсмоусилению жилого фонда.

Фото: nat-geo.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Росстат составил рейтинг регионов по продолжительности рабочей недели

Регионы поставят на учет 4 млн нелегальных объектов по "гаражной амнистии"

Глава Минтруда заявил о занижении 30 регионами прожиточного минимума пенсионеров

Синоптики предупредили о сильных апрельских морозах в ряде регионов России

Темы фонд город жилой регион опасный безопасность область район недвижимосрть программа. россия
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Кто освобождается от выплат за капремонт в многоквартирном здании?
США и Канада. Новости и аналитика
Никто не расходится: демократы размялись в борьбе с Трампом
Правда ТВ
Речной круиз – лучший способ увидеть страну изнутри
Новости Все >
Первый в Азии парк Смурфиков откроется в Шанхае
Замминистра образования Нижегородской области уволен за пьяное ДТП
Экс-премьер Литвы высказался против выхода РФ из Совета Европы
Спикер Совфеда предложила привлекать заключенных для выполнения госзаказов
Футболист "Зенита" Азмун помог пострадавшим от наводнения в Иране
Сейсмически опасные регионы требуют целевой помощи от государства
Футболист "Спартака" спас жизнь игроку сборной Швейцарии
В морге Югрска обнаружили склад детского питания
У детей курильщиков в разы выше вероятность возникновения врожденных пороков сердца
Boeing в Донбассе сбили ВСУ - экс-сотрудник СБУ
Читательский топ
Новый способ передачи жилья - прописка по наследству
Радио "Свобода" созналось, что негативная информация о "Конкорде" была вымышленной
В Венесуэлу прибыли военнослужащие Российской Федерации для "двусторонних консультаций"
Оппозиционные депутаты призвали Порошенко покаяться на коленях
Учительнице из Барнаула пришлось уволиться после публикации фотографий в платье и купальнике
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Европы
Генсек Совета Европы: если Россия уйдет из СЕ, это потрясет Европу

Напомним, что взаимоотношения Москвы с Советом Европы значительно ухудшились после того, как Крым в 2014 году вошел в состав Российской Федерации.

Генсек Совета Европы: если Россия уйдет из СЕ, это потрясет Европу
Пневматическое оружие: с ним можно не только стрелять по банкам, но и охотиться
Военные новости
Пневматическое оружие: с ним можно не только стрелять по банкам, но и охотиться
Новости Украины
Соцсети: жителям Донбасса выдадут российские паспорта
Кремль
Источники: Россия начнет паспортизацию граждан ЛДНР в апреле
Новости Украины
Оппозиционные депутаты призвали Порошенко покаяться на коленях

Украинского президента обвинили в невыполнении предвыборных обязательств, в расколе страны и росте ксенофобии.

Оппозиционные депутаты призвали Порошенко покаяться на коленях
Генсек Совета Европы: если Россия уйдет из СЕ, это потрясет Европу
Новости Европы
Генсек Совета Европы: если Россия уйдет из СЕ, это потрясет Европу
Кремль
Россияне разочарованы политикой Кремля в кадровом вопросе
Экономика
Чубайс заявил о возврате государству всех средств, потраченных на создание "Роснано"
Культура
Сергей Шнуров в Госдуме предложил "разогнать минкульт"

Ни в одном государстве мира, посетовал Шнуров, нет подобного рода ведомства.

Сергей Шнуров в Госдуме предложил "разогнать минкульт"
Федор Конюхов пережил шторм мощностью в 12 баллов
Путешествия
Федор Конюхов пережил шторм мощностью в 12 баллов
Новости спорта
Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию
Новости Украины
Оппозиционные депутаты призвали Порошенко покаяться на коленях
Любовь Степушова Европа готовится к признанию Крыма российским Любовь Степушова Соломон Соловьев "Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг..." - Гороскоп дня Соломон Соловьев Сергей Костин Деньги на социальные эксперименты в России есть Сергей Костин
Комментарии
Аннексия Голанских высот и "аннексия" Крыма: Трамп в ловушке?
В НАТО уверены: Грузия обязательно вступит в альянс
Аннексия Голанских высот и "аннексия" Крыма: Трамп в ловушке?
Пневматическое оружие: с ним можно не только стрелять по банкам, но и охотиться
Выборы мэра Усть-Илимска выиграла молодая домохозяйка из ЛДПР
Спикер Совфеда предложила привлекать заключенных для выполнения госзаказов
Почти половина россиян готова голосовать через интернет
Учительнице из Барнаула пришлось уволиться после публикации фотографий в платье и купальнике
Учительнице из Барнаула пришлось уволиться после публикации фотографий в платье и купальнике
Выборы мэра Усть-Илимска выиграла молодая домохозяйка из ЛДПР
Выборы мэра Усть-Илимска выиграла молодая домохозяйка из ЛДПР
Радио "Свобода" созналось, что негативная информация о "Конкорде" была вымышленной
Выборы мэра Усть-Илимска выиграла молодая домохозяйка из ЛДПР
Boeing на Донбассе сбили ВСУ - экс-сотрудник СБУ
В морге Югрска обнаружили склад детского питания
Власти Белоруссии учтут "опыт Украины" в пропаганде белорусского языка
Радио "Свобода" созналось, что негативная информация о "Конкорде" была вымышленной
Радио "Свобода" созналось, что негативная информация о "Конкорде" была вымышленной
Порошенко пригрозил всем противникам Украины "смертоносным оружием"
Радио "Свобода" созналось, что негативная информация о "Конкорде" была вымышленной
Выборы мэра Усть-Илимска выиграла молодая домохозяйка из ЛДПР
История и современность Все >
Соединенные штаты ожидают мощные потопы и наводнения
Соединенные штаты ожидают мощные потопы и наводнения
Англичанка лишилась волос, отказавшись от мяса
Англичанка лишилась волос, отказавшись от мяса
Крупномасштабные военные учения ВДВ стартовали в Крыму
Крупномасштабные военные учения ВДВ стартовали в Крыму
Израиль отправляет военных и технику к сектору Газа
Израиль отправляет военных и технику к сектору Газа
В Питере и Ленинградской области будут бомбить лед с помощью истребителей
В Питере и Ленинградской области будут бомбить лед с помощью истребителей
Порошенко пригрозил всем противникам Украины "смертоносным оружием"
Порошенко пригрозил всем противникам Украины "смертоносным оружием"
Израиль пообещал силой ответить на обстрел из Газы
Израиль пообещал силой ответить на обстрел из Газы
Почему Сталин отказался от предложения Гитлера поделить "наследство Англии"
Почему Сталин отказался от предложения Гитлера поделить "наследство Англии"
Сюрприз для короля: шведы начали войну с Иваном Грозным и горько об этом пожалели
Сюрприз для короля: шведы начали войну с Иваном Грозным и горько об этом пожалели
Инсайдеры назвали причины и даты Майдана-3 и войны с Россией
Инсайдеры назвали причины и даты Майдана-3 и войны с Россией
Россия проведет учения по "отрезанию глобального Интернета"
Россия проведет учения по "отрезанию глобального Интернета"
Женское Все >
Перенимаем опыт древних: работаем по Лунному календарю
Перенимаем опыт древних: работаем по Лунному календарю
Срочно: что надо сделать в саду в марте
Срочно: что надо сделать в саду в марте
Забыли купить? Делаем сами садовый вар
Забыли купить? Делаем сами садовый вар
Топ-8 легковыращиваемых плодовых и ягодных культур
Топ-8 легковыращиваемых плодовых и ягодных культур
Выбирайте: пять методов посадки картофеля
Выбирайте: пять методов посадки картофеля
Генетики выяснили, что за цвет бровей у человека отвечают девять генов
Генетики выяснили, что за цвет бровей у человека отвечают девять генов
Министр Скворцова осмотрела в Саратове мобильные "поликлиники на колесах"
Министр Скворцова осмотрела в Саратове мобильные "поликлиники на колесах"
ВЦИОМ: Алкоголь - традиция россиян
ВЦИОМ: Алкоголь - традиция россиян
Познер: "Любовь — это самое главное"
Познер: "Любовь — это самое главное"
Собчак строит себе загородный дом
Собчак строит себе загородный дом
Макияж для тех, кто носит очки
Макияж для тех, кто носит очки
Подсчет калорий помогает похудеть
Подсчет калорий помогает похудеть
Почему не работает совет медиков "вам надо похудеть"
Почему не работает совет медиков "вам надо похудеть"
Гороскоп здоровья: неделя с 25 по 31 марта опасна травмами
Гороскоп здоровья: неделя с 25 по 31 марта опасна травмами
Мужское Все >
В Воронежской области нашли останки мамонта
В Воронежской области нашли останки мамонта
Рыбная ловля. Основные правила. (Часть 3).
Рыбная ловля. Основные правила. (Часть 3).
Дизайн квартиры в стиле прованс
Дизайн квартиры в стиле прованс
Как правильно сочетать узоры в интерьере
Как правильно сочетать узоры в интерьере
Как выбрать ковер на пол для гостиной
Как выбрать ковер на пол для гостиной
Интерьер в стиле прованс: создание уюта французской провинции
Интерьер в стиле прованс: создание уюта французской провинции
Интерьер в скандинавском стиле
Интерьер в скандинавском стиле
Горы равных возможностей в Сочи
Горы равных возможностей в Сочи
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Речной круиз – лучший способ увидеть страну изнутри
Правда ТВ
Речной круиз – лучший способ увидеть страну изнутри
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Клуб Главного Редактора
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Точка зрения
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Точка зрения
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Точка зрения
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Интересы
Исихазм - дзен по-европейски или истинный путь к богопознанию?
Исихазм - дзен по-европейски или истинный путь к богопознанию?
В РПЦ назвали "преступниками" врачей, которые проводят операции по смене пола
В РПЦ назвали "преступниками" врачей, которые проводят операции по смене пола
Животное и ребенок: за и против
Животное и ребенок: за и против
Американская акита: история породы, характер, уход
Американская акита: история породы, характер, уход
Как отучить котенка кусаться
Как отучить котенка кусаться
Карликовый пинчер: история породы, характер, уход
Карликовый пинчер: история породы, характер, уход
Кошка и птица: как содержать вместе
Кошка и птица: как содержать вместе
Найдена самая далекая карликовая планета в Солнечной системе
Найдена самая далекая карликовая планета в Солнечной системе
Самые удивительные факты о сне
Самые удивительные факты о сне
Стали известны характеристики лунной ракеты "Енисей"
Стали известны характеристики лунной ракеты "Енисей"
Традиции русских оберегов – тараканы стали друзьями?
Традиции русских оберегов – тараканы стали друзьями?
Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта 2019 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта 2019 года для всех знаков Зодиака
Считайте съеденные калории и вы похудеете без физкультуры
Считайте съеденные калории и вы похудеете без физкультуры
В 2019 году в вузах по ряду специальностей планируется увеличение числа бюджетных мест
В 2019 году в вузах по ряду специальностей планируется увеличение числа бюджетных мест
Найти туалет в Китае станет проще простого
Найти туалет в Китае станет проще простого
США и Канада. Новости и аналитика
Никто не расходится: демократы размялись в борьбе с Трампом

Вывода о том, что "все чисты и расходятся", прокурор Мюллер не делал. Мнение Валерия Гарбузова о том, что именно упустили из виду демократы в борьбе с Трампом.

Никто не расходится: демократы размялись в борьбе с Трампом
Аннексия Голанских высот и "аннексия" Крыма: Трамп в ловушке?
Ближний Восток
Аннексия Голанских высот и "аннексия" Крыма: Трамп в ловушке?
Россию не уважают в Польше, потому что Россия сама себя не уважает - мнение
Евросоюз
Россию не уважают в Польше, потому что Россия сама себя не уважает - мнение
Генпрокурор Украины "наехал" на посла США: что это значит?
Новости Украины
Генпрокурор Украины "наехал" на посла США: что это значит?
Астана станет Нурсултаном: надолго ли?
Бывший СССР
Астана станет Нурсултаном: надолго ли?
Эксперт рассказал, как будет проходить транзит власти в Казахстане
Бывший СССР
Эксперт рассказал, как будет проходить транзит власти в Казахстане
Бразилия предложила США "освободить нашу Венесуэлу"
Южная Америка
Бразилия предложила США "освободить нашу Венесуэлу"
Выборы на Украине выходят на финишную прямую
Новости Украины
Выборы на Украине выходят на финишную прямую
Запад недоволен Вучичем. В Сербии назревает майдан
Балканы
Запад недоволен Вучичем. В Сербии назревает майдан
Граждане США - власти: "Руки прочь от Венесуэлы!"
США и Канада. Новости и аналитика
Граждане США - власти: "Руки прочь от Венесуэлы!"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ