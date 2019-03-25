Железнодорожные пролеты Крымского моста соединили над Керченским проливом

Пролеты железнодорожной части Крымского моста соединили над Керченским проливом, информирует ТАСС. Всего у моста 306 железнодорожных пролетных строений.

Сообщается, что на данный момент собраны все пролетные строения железнодорожной части Крымского моста. Это 160 тыс. тонн металлоконструкций на 307 опорах. Более 6 км пролетов расположено над акваторией. Другие — над сухопутными участками (коса и остров Тузла) в Керченском проливе.

Всего у моста 306 железнодорожных пролетных строений. На каждом пролете по два блока. Из них сформированы параллельные ветки, чтобы поезда двигались в сторону Крыма и обратно.

Отмечается, что пролеты весом более 500 т были изготовлены на российских заводах. Они поставлялись на Таманский полуостров в разобранном виде. Затем на месте собирались воедино.

На сухопутные опоры собранные пролеты монтировались кранами. На морские — надвигались мощными домкратами. На морском участке от Керчи в сторону фарватера надвижка шла не прямолинейно, а с соблюдением радиуса проекта. Таким образом трасса обогнула мыс Ак-Бурун, чтобы не повредить памятник историко-культурного наследия под названием "Крепость Керчь".

Фото: crimea.ria.ru

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