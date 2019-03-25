Почти десятую часть квартир в Москве сдают иногородние

В границах Старой Москвы 7% квартир сдаются внаем собственниками, не имеющими столичной регистрации и живущими в регионах России, говорится в исследовании компании "Инком-Недвижимость". За последний год доля таких арендодателей выросла на 3%.

Из них треть собственников столичной недвижимости, живущих за пределами Москвы, получили жилье по наследству, еще две трети (67%) — приобрели самостоятельно для детей, которые планируют учебу в столичных вузах, или для собственного проживания. Оставшиеся купили московскую недвижимость в качестве инвестиций.

Как отмечают эксперты, треть иногородних арендодателей составляют бывшие москвичи, которые временно или навсегда покинули столицу. Чаще всего это пенсионеры, которые перебираются за город или к родственникам в другие города России.

Причины здесь простые. По мнению аналитиков, в регионах стоимость жизни ниже, чем в столичном мегаполисе, и прибыль от сдаваемой в Москве квартиры для многих владельцев часто бывает основным источником дохода.

Фото: gazeta-mosrentgen.ru

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