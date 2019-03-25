Самострои в Сочи могут избежать сноса, если уберут лишние этажи и будут признаны безопасными для проживания, информирует РИА Новости. В течение 2019 года в городе-курорте запланирован снос 54 многоквартирных жилых домов, построенных с градостроительными нарушениями.
Ранее сообщалось, что власти Сочи готовы подписать мировое соглашение по жилым домам в Имеритинке при условии, что застройщики приведут этажность домов в соответствие с требованиями городской застройки.
По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, около 30% жителей Кубани, покупавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях. Власти инициировали снос объектов незаконного строительства.
Всего в 2018 году было снесено 372 строения. В том числе 152 в Сочи и 101 в Краснодаре. Часть самостроев ранее была узаконена. Тем не менее по новому решению судов подлежит сносу.
Также замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявлял, что министерство следит за ситуацией со сносом самостроев в Краснодарском крае. Власти должны включиться в решение вопросов и не допустить, чтобы люди остались без жилья, отметил чиновник.
Фото: kubnews.ru
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