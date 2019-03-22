Треть покупателей квартир по ДДУ в Кубани живут в самостроях

Собственникам квартир в самостроях Сочи нужно добиваться от суда, чтобы их признали потерпевшими, информирует ТАСС. Об этом заявил мэр Сочи Анатолий Пахомов на встрече с обманутыми покупателями.

Как заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, около 30% жителей Кубани, купивших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях.

Ранее сообщалось, что региональные власти инициировали снос этих объектов. По итогам 2018 года снесены 372 строения. В том числе 152 в Сочи и 101 в Краснодаре. Часть самостроев ранее была узаконена. Но по новому решению судов они подлежат сносу.

Теперь перед собственниками жилых помещений стоит задача узаконить свои квартиры. Для этого им необходимо, чтобы суд признал их потерпевшими.

Ранее СМИ сообщали, что в Сочи власти санкционировали снос 600 самовольных построек. В их числе оказались многоквартирные дома, возведенные по договорам долевого участия.

Фото: freemedia.io

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