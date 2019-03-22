Имущество Петросяна и Степаненко подвергнут экспертной оценке﻿

Хамовнический суд Москвы назначил экспертизу стоимости недвижимости и другого совместного имущества юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, информирует РИА Новости.

Адвокат Степаненко уточнила, что суд удовлетворил ходатайство стороны юмориста о проведении комплексной экспертизы имущества. Причем не только недвижимого имущества, но и культурных ценностей, В частности, фарфора, книг, картин и икон.

Сообщается, что экспертиза будет проводиться при Министерстве юстиции. Причем расходы по ее оплате суд возложил на заявившую сторону. То есть на Евгения Петросяна.

По утверждению адвоката Сергея Жорина, бывшая супруга его доверителя скрыла от суда большую часть денежных средств, обнаруженных на счетах Степаненко после получения ответов из банков. По словам адвоката, речь идёт о миллионах рублей.

Ранее сообщалось, что в конце прошлого года суд расторгнул брак Степаненко и Петросяна. В исковом заявлении Степаненко значится требование о передаче в ее владение 57% имущества. Юморист не против заключить мировое соглашение, поскольку, по словам Жорина, даже 50% имущества хватит госпоже Степаненко для безбедной жизни лет на 150.

Фото: obzor-gazet.ru

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