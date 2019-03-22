Тина Канделаки решила заключить брачный договор перед тем, как взять ипотеку

Тина Канделаки уже пять лет состоит в законном браке с предпринимателем Василием Бровко, а роман с ним длится более десяти лет, сообщает Аргументы.ру. Тем не менее, бизнесвумен приняла решение заключить брачный контракт перед тем, как оформить ипотечную сделку на покупку квартиры.

Как сообщалось ранее, 43-летняя телеведущая собиралась продать загородный дом, чтобы приобрести квартиру в столице. Но позже выяснилось, что Канделаки оставит коттедж себе. На городскую жилплощадь телезвезда решила взять ипотеку.

Поклонники Канделаки удивились такому положению дел. И из-за банковского счета, и из-за возможности бизнесмена Бровко материально помочь своей супруге, но от чего она отказалась.

Сама Канделаки прокомментировала сложившуюся ситуацию, заявив, что дело в обычном цивилизованном подходе.

"Это когда покупаешь квартиру в кредит. Оформляешь брачный договор. Сама всё купила. Сама разведёшься - сама сможешь претендовать.Тебе всё останется. Нечего у мужиков деньги клянчить!" — подчеркнула Тина Канделаки.

Фото: wmj.ru

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