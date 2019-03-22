Фильмы и сериалы в Москве чаще всего снимают в "Зарядье", ВДНХ и Парке Горького

Московский парк "Зарядье" занимает лидирующую позицию среди городских объектов и территорий для съемок фильмов и сериалов, информирует РБК.

Помимо этого, ВДНХ и Парк Горького и станции метрополитена пользуются большой популярностью у кинематографистов.

По словам генерального директора "Москино" Светланы Максимченко, в списке самых популярных локаций, которые запрашивают киноиндустрия, лидируют парк "Зарядье", ВДНХ, а также разные улицы и центральные локации столичного мегаполиса. В частности, "Москва-Сити", парк Горького, Триумфальная и Театральная площади.

Среди мостов самыми популярными стали Большой Москворецкий, Новоарбатский и Большой Устьинский. Также для съемок часто используются Новый Арбат и проспект Академика Сахарова.

"Наконец-то мы наладили нашу работу с Большим театром по съемкам", — отметила также Светлана Максимченко. Она сообщила, что за год в Московскую кинокомиссию поступило свыше 200 заявок на съемки.

Фото: metronews. ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Дом из фильма "Служебный роман" объявлен объектом культурного наследия

Виктор Сухоруков раскритиковал фильм "Брат-3"

В соцсетях обсуждают срыв показа фильма "Т-34" в США