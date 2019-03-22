Московский парк "Зарядье" занимает лидирующую позицию среди городских объектов и территорий для съемок фильмов и сериалов, информирует РБК.
Помимо этого, ВДНХ и Парк Горького и станции метрополитена пользуются большой популярностью у кинематографистов.
По словам генерального директора "Москино" Светланы Максимченко, в списке самых популярных локаций, которые запрашивают киноиндустрия, лидируют парк "Зарядье", ВДНХ, а также разные улицы и центральные локации столичного мегаполиса. В частности, "Москва-Сити", парк Горького, Триумфальная и Театральная площади.
Среди мостов самыми популярными стали Большой Москворецкий, Новоарбатский и Большой Устьинский. Также для съемок часто используются Новый Арбат и проспект Академика Сахарова.
"Наконец-то мы наладили нашу работу с Большим театром по съемкам", — отметила также Светлана Максимченко. Она сообщила, что за год в Московскую кинокомиссию поступило свыше 200 заявок на съемки.
Фото: metronews. ru
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