Мост через Амур соединит Россию и Китай﻿

Строители полностью завершили инженерные работы на российской стороне железнодорожного моста через Амур Нижнеленинское (Еврейская автономная область) — Тунцзян (провинция Хэйлунцзян, КНР), информирует "Интерфакс".

Сообщается, что последнее пролётное строение российской части моста легло на общую четвёртую опору. Таким образом, он стал единым сооружением.

Далее предстоят ещё работы для установки пролётного строения в постоянное положение. По планам строителей, эти работы будут завершены в начале апреля.

Следующим этапом станет монтаж звеньев мостового полотна. Затем — укладка самих железнодорожных путей.

Как сообщалось ранее, возведение трансграничного железнодорожного моста Нижнеленинское — Тунцзян ведется уже несколько лет. Этот проект реализуется Российско-китайским инвестиционным фондом совместно с Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Протяженность моста составит 2,21 км. Из них российская сторона возводит немногим более 300 м. Китайская сторона свою часть уже построила. Завершение строительства с учетом российской части запланировано на вторую половину текущего года.

Ожидается, что на первом этапе грузооборот через мост составит 5,2 млн тонн в год. Затем, после реконструкции ж/д участка Биробиджан-Ленинск, грузооборот возрастет до 20 млн тонн в год. Это в значительной степени улучшит транспортную доступность нескольких дальневосточных регионов.

Фото: lenta.ru

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