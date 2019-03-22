Дома на дачных участках можно будет строить на маткапитал﻿

В России планируется позволить строительство индивидуальных жилых домов на садовых участках с использованием материнского капитала, пишет "Российская газета". В этих целях Минтруд предложил расширить список видов земельных участков, на которых за счет маткапитала можно построить или реконструировать частный дом.

В настоящее время нельзя использовать средства маткапитала на постройку дома на земле, расположенной в СНТ. Материнский капитал можно потратить только на возведение частного дома на землях для индивидуального жилищного строительства при условии, если участок находится в собственности у семьи, и если семья имеет право безвозмездного или постоянного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды.

Ранее сообщалось, что в конце прошлого года с таким предложением выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, такое желание сегодня есть у многих россиян.

Напомним, что с 1 января 2019 года в России вступил в силу закон, разрешающий постоянную регистрацию на дачах, пригодных для круглогодичного проживания.

Фото: vl.aif.ru

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