Кабинет министров одобрил проект строительства новой городской трассы Гераклейская рокада и мостового перехода через Севастопольскую бухту, сообщает "Интерфакс".
По словам главы региона Дмитрия Овсянникова, мост через Севастопольскую бухту построят до 2023 года.
Губернатор Севастополя отметил, что в закрытой части совещания с президентом обсуждался вопрос создания в селе Верхнесадовое оптово-распределительного центра.
"В течение недели следует завершить межевание земельного участка. А также определить параметры, провести рабочее совещание с Крымской железной дорогой, дорожными службами — где будут съезды с "Тавриды", где будет сделан железнодорожный тупик", — подчеркнул глава Севастополя.
По мнению губернатора, возведение такого центра сократит цепочку перекупщиков при поставках продуктов питания в севастопольские розничные торговые сети. В конечном счете это приведет к снижению цен на продовольственные товары.
Сообщается, что центр будет располагаться поблизости с местом пересечения трассы "Таврида" и железнодорожной ветки на Севастополь.
Фото: vistanews.ru
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