Российские власти одобрили масштабные проекты в Севастополе﻿

Кабинет министров одобрил проект строительства новой городской трассы Гераклейская рокада и мостового перехода через Севастопольскую бухту, сообщает "Интерфакс".

По словам главы региона Дмитрия Овсянникова, мост через Севастопольскую бухту построят до 2023 года.

Губернатор Севастополя отметил, что в закрытой части совещания с президентом обсуждался вопрос создания в селе Верхнесадовое оптово-распределительного центра.

"В течение недели следует завершить межевание земельного участка. А также определить параметры, провести рабочее совещание с Крымской железной дорогой, дорожными службами — где будут съезды с "Тавриды", где будет сделан железнодорожный тупик", — подчеркнул глава Севастополя.

По мнению губернатора, возведение такого центра сократит цепочку перекупщиков при поставках продуктов питания в севастопольские розничные торговые сети. В конечном счете это приведет к снижению цен на продовольственные товары.

Сообщается, что центр будет располагаться поблизости с местом пересечения трассы "Таврида" и железнодорожной ветки на Севастополь.

Фото: vistanews.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

На дне севастопольской бухты нашли мастерскую Средних веков

Ялта и Севастополь лидируют по стоимости жилья на юге России﻿

Участок трассы "Таврида" соединил Севастополь и Бахчисарайский район﻿

Севастополь представит участки для строительства объектов энотуризма﻿