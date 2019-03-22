Наиболее загрязненный воздух в Москве — в Замоскворечье, на Якиманке и на Арбате, где пересекаются сразу несколько транспортных потоков, информирует РБК со ссылкой на исследование экспертов сервиса "Яндекс.Недвижимость".
Аналитики сравнили различные районы столицы по качеству воздуха. Худшие показатели — в районах, расположенных на пересечении нескольких транспортных потоков.
Выяснилось, что в самый грязный воздух в Замоскворечье. Здесь уровень загрязнения воздуха составляет 112 пунктов (при нормальном значении от 51 до 100).
Следующим в рейтинге загрязненности идет Якиманка — 111,4. Замыкает тройку лидеров по загрязненности воздуха Арбат с показателем 110,9.
Отмечается, что данные основаны на показателях тепловых карт, отражающих качество воздуха в разных районах Москвы. Такой индикатор появился на "Яндекс-Недвижимости" в прошлом году. Этот сервис проецирует актуальные данные на карту, раскрашивая ее в разные цвета в зависимости от ситуации в той или иной части мегаполиса. Это позволяет наглядно определить, в каком из районов столицы в данный момент воздух наиболее загрязнен.
Фото: m24.ru
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