Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что в нашей стране будет проведена полная инвентаризация объектов недвижимости и земельных участков, информирует "Интерфакс".
Министр озвучил эти сведения на итоговом заседании коллегии Росреестра. По словам Максима Орешкина, необходимо понимать характеристики каждого отдельного объекта и знать его реального хозяина.
Отмечается, что в настоящее время больше количество объектов не имеет законных владельцев. Или же государство о них не знает. Прежде всего это касается объектов, построенных до распада СССР.
"Очевидно, что нужно двигаться дальше и провести полную инвентаризацию объектов недвижимости, в первую очередь земли", — подчеркнул Максим Орешкин. Он добавил, что для этого будут применены инновационные средства. Для завершения этого процесса понадобиться не один год.
В настоящее время в России официально зарегистрировано более 160 млн объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью более 672 трлн рублей.
Фото: pochtidoma. ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Росреестр зафиксировал всплеск продаж квартир в новостройках Москвы
Росреестр зарегистрировал в январе рекордное количество ипотечных сделок в Москве
|В Госдуму внесли законопроект о создании реестра "недобросовестных родителей"
Росреестр отказал в пересмотре кадастровой стоимости 40% заявителей
Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отечество, блин, опять в опасности, а мы это пытаемся замалчивать и не реагировать, спихивая ответственность за принятие решений на местную власт
Две российские пары оказались на пьедестале на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Может ли Россия осуждать Польшу за неприглашение на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны, если сама признала Сталина преступником "хуже Гитлера".