Власти начнут переучет квартир, домов и участков

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что в нашей стране будет проведена полная инвентаризация объектов недвижимости и земельных участков, информирует "Интерфакс".

Министр озвучил эти сведения на итоговом заседании коллегии Росреестра. По словам Максима Орешкина, необходимо понимать характеристики каждого отдельного объекта и знать его реального хозяина.

Отмечается, что в настоящее время больше количество объектов не имеет законных владельцев. Или же государство о них не знает. Прежде всего это касается объектов, построенных до распада СССР.

"Очевидно, что нужно двигаться дальше и провести полную инвентаризацию объектов недвижимости, в первую очередь земли", — подчеркнул Максим Орешкин. Он добавил, что для этого будут применены инновационные средства. Для завершения этого процесса понадобиться не один год.

В настоящее время в России официально зарегистрировано более 160 млн объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью более 672 трлн рублей.

Фото: pochtidoma. ru

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