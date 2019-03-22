Доля ипотечных сделок в новостройках Новой Москвы начала сокращаться﻿

Доля сделок с привлечением ипотеки на первичном рынке жилья новой Москвы начала сокращаться, сообщает РИА Новости. В феврале она снизилась на 3,1% по сравнению с январем — до 54,8%.
Как отмечают эксперты, уровень спроса на новое жилье при этом не снижается. Объемы продаж квартир за тот же период выросли на 12,1% по сравнению с январем 2019 года.
Помимо этого, сокращается средняя площадь покупаемых квартир. По мнению аналитиков, такие процессы на рынке первичного жилья обусловлены неопределенной ситуацией в ипотечном кредитовании.
После повышения в конце 2018 года уровень ставок стабилизировался, но оказался выше ожиданий большинства покупателей. Сейчас средний размер ипотечного платежа колеблется в районе 41 тысячи рублей.
Учитывая рост цен на все группы товаров повседневного спроса и общую экономическую неопределенность, эта сумма все чаще оказывается слишком большой для семей со средним достатком.
По данным экспертов, на рынке в большей степени активны покупатели, у которых есть старая квартир. И они хотят поменять ее на более просторное и качественное жилье.
Покупатели из регионов, которые хотят переехать в Москву, чаще всего выбирают "однушки" без отделки. Такая ситуация и порождает тренд на снижение средней площади.
Фото: lenta.ru
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