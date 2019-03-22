Власти готовят закон о туристическом жилье﻿

Споры об ограничении работы хостелов в жилых домах возродили законодательную дискуссию вокруг регулирования рынка квартир, сдаваемых туристам в краткосрочную аренду, в частности через Airbnb, пишет "Коммерсант".

Статус такой недвижимости должен быть определен в новом законе о туристическом жилье. С инициативой о создании закона о туристическом жилье выступила "Опора России".

Как отмечает "Коммерсант", сейчас основные силы Совфеда концентрируются на согласовании отсрочки вступления в силу закона о хостелах. Предложения относительно создания закона о туристическом жилье также были сформулированы в рамках полемики об отсрочке этого закона.

Хостелы — не основные средства размещения, деятельность которых может упорядочить создание закона о туристическом жилье. Речь в первую очередь идет о квартирах и частных домах, которые собственники сдают через такие системы бронирования, как Airbnb.

В ряде регионов доля таких предложений составляет половину от всего объема средств размещения туристов.

По мнению законотворцев, собственников зарегистрированных средств размещения ситуация ставит в неравное положение. Те, кто сдает посуточно квартиры, не платят налоги. Равно как и не несут расходов за обеспечение безопасности и миграционный учет гостей. Это позволяет им держать более низкую стоимость размещения в туристическом жилье.

Фото: strana.ru

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