По заявлению адвоката Сергея Жорина, суд якобы нашел "миллионы на счетах" народной артистки Елены Степаненко, которая делит имущество с Евгением Петросяном, сообщает РИА Новости.
Адвокат утверждает, что Хамовнический суд Москвы получил ответы из российских банков по запросу. Он добавил, что не может назвать размер суммы. Сведения о сумме охраняются банковской тайной. Однако известно, что речь идет о миллионах рублей.
Как писали СМИ, с самого начала процесса Степаненко обвиняла Петросяна, что он прячет от нее деньги. В итоге суд зеркально сделал запросы по самой Степаненко. Обнаружилось, что скрытые средства имеются и у нее.
Отмечается, что судебные заседания по разделу имущества продолжатся 22 марта в Хамовническом суде.
Как сообщалось ранее, Хамовнический суд расторг брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко в ноябре прошлого года. Артисты были женаты более 30 лет.
Суд наложил арест на спорное имущество. Помимо этого, под арестом находятся счета Степаненко и Петросяна.
Фото: ntv.ru%
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