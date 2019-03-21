В процессе раздела имущества у Степаненко нашлись на счетах миллионы

По заявлению адвоката Сергея Жорина, суд якобы нашел "миллионы на счетах" народной артистки Елены Степаненко, которая делит имущество с Евгением Петросяном, сообщает РИА Новости.

Адвокат утверждает, что Хамовнический суд Москвы получил ответы из российских банков по запросу. Он добавил, что не может назвать размер суммы. Сведения о сумме охраняются банковской тайной. Однако известно, что речь идет о миллионах рублей.

Как писали СМИ, с самого начала процесса Степаненко обвиняла Петросяна, что он прячет от нее деньги. В итоге суд зеркально сделал запросы по самой Степаненко. Обнаружилось, что скрытые средства имеются и у нее.

Отмечается, что судебные заседания по разделу имущества продолжатся 22 марта в Хамовническом суде.

Как сообщалось ранее, Хамовнический суд расторг брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко в ноябре прошлого года. Артисты были женаты более 30 лет.

Суд наложил арест на спорное имущество. Помимо этого, под арестом находятся счета Степаненко и Петросяна.

Фото: ntv.ru%

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