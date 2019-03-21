Бывшая супруга Грудинина обратилась в полицию за защитой из-за раздела недвижимости

Бывшая жена экс-кандидата в президенты и бизнесмена Павла Грудинина Ирина обратилась в полицию с просьбой обеспечить ее безопасность в связи с разделом имущества с бывшим мужем, информирует РИА Новости.

Ирина Грудинина подала заявление в главное управление МВД по Московской области. В нем она просит принять меры по обеспечению ее личной безопасности.

Беспокойство Грудининой связана с несогласием бывшего мужа с ее требованиями о разделе имущества, которое она оценивает в миллиарды рублей.

Заявительница считает, что ей грозит опасность со стороны ее бывшего мужа. Она исходит из того, что Павел Грудинин является влиятельным человеком в сфере бизнеса, обладает серьезным финансовыми возможностями и административным ресурсом.

По словам адвокат Елены Бойцовой, окончательно позиция по разделу имущества будет сформирована после установления всех активов бывших супругов.

Напомним, что Павел Грудинин, который баллотировался в 2018 году на пост президента от партии коммунистов, одновременно является владельцем "Совхоза им. Ленина". Он и его супруга развелись после 37 лет брака летом 2018 года.

Фото: jpgazeta. ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

ЦИК отказал Грудинину в депутатском мандате

Устал изменять жене: "кандидат от народа" Грудинин разводится

"Проиграл-сбривай!": Дудь приготовил бритву для усов Грудинина