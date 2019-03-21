Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Бывшая супруга Грудинина обратилась в полицию за защитой из-за раздела недвижимости

Недвижимость

Бывшая жена экс-кандидата в президенты и бизнесмена Павла Грудинина Ирина обратилась в полицию с просьбой обеспечить ее безопасность в связи с разделом имущества с бывшим мужем, информирует РИА Новости.

Бывшая супруга Грудинина обратилась в полицию за защитой из-за раздела недвижимости. 401218.jpeg

Ирина Грудинина подала заявление в главное управление МВД по Московской области. В нем она просит принять меры по обеспечению ее личной безопасности.

Беспокойство Грудининой связана с несогласием бывшего мужа с ее требованиями о разделе имущества, которое она оценивает в миллиарды рублей.

Заявительница считает, что ей грозит опасность со стороны ее бывшего мужа. Она исходит из того, что Павел Грудинин является влиятельным человеком в сфере бизнеса, обладает серьезным финансовыми возможностями и административным ресурсом.

По словам адвокат Елены Бойцовой, окончательно позиция по разделу имущества будет сформирована после установления всех активов бывших супругов.

Напомним, что Павел Грудинин, который баллотировался в 2018 году на пост президента от партии коммунистов, одновременно является владельцем "Совхоза им. Ленина". Он и его супруга развелись после 37 лет брака летом 2018 года.

Фото: jpgazeta. ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

ЦИК отказал Грудинину в депутатском мандате

Устал изменять жене: "кандидат от народа" Грудинин разводится

"Проиграл-сбривай!": Дудь приготовил бритву для усов Грудинина

СМИ: у Грудинина нашли заграничное золото и счета
Темы жена жилье раздел развод грудинин имущество недвижимость квартира купить квартира в Москве
Обсудить
Актуальная аналитика
Ярославль
Налоги и сборы: "Ловкость рук и никакого мошеничества"
Недвижимость
"Табу" на ремонтные работы в воскресный день: есть или нет?
Евросоюз
Россию не уважают в Польше, потому что Россия сама себя не уважает - мнение
Новости Все >
В процессе раздела имущества у Степаненко нашлись на счетах миллионы
Курганские спасатели пожаловались на снимающих ЧП граждан
Бывшая супруга Грудинина обратилась в полицию за защитой из-за раздела недвижимости
Yammi: каждый десятый россиянин хочет оставить работу до 35 лет
Матильда отсудила у Шнурова после развода три квартиры в Петербурге
Амурский тигр погиб после нападения на человека
Россияне сообщили о сбоях в работе сервисов "Яндекса"
На юге Норвегии открылся крупнейший в мире ресторан под водой﻿
Под Воронежем нашли ребро мамонта с застрявшим наконечником
Американка подала в суд на Гарвардский университет, обвинив руководство в расизме
Читательский топ
Путин подписал закон об ограничении ежедневного снятия наличных при помощи анонимных электронных средств платежа
Якутия - новая Фергана или Карабах?
Европа готовится к признанию Крыма российским
Астана станет Нурсултаном: надолго ли?
Генпрокурор Украины рассказал о "списке неприкасаемых" от посла США
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Власть
Путин подписал закон об ограничении ежедневного снятия наличных при помощи анонимных электронных средств платежа

Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон об ограничении ежедневного снятия наличных при помощи анонимных электронных средств платежа
Популярные лекарства от стенокардии могут привести к остановке сердца
Здоровье
Популярные лекарства от стенокардии могут привести к остановке сердца
Новости Якутска сегодня
Якутия - новая Фергана или Карабах?
Новости Белоруссии
Белорусский телеканал заявил об "оккупации белорусских земель Российской империей"
Новости Якутска сегодня
Якутия - новая Фергана или Карабах?

Отечество, блин, опять в опасности, а мы это пытаемся замалчивать и не реагировать, спихивая ответственность за принятие решений на местную власт

Якутия - новая Фергана или Карабах?
Путин подписал закон об ограничении ежедневного снятия наличных при помощи анонимных электронных средств платежа
Власть
Путин подписал закон об ограничении ежедневного снятия наличных при помощи анонимных электронных средств платежа
Новости Белоруссии
Белорусский телеканал заявил об "оккупации белорусских земель Российской империей"
Новости Украины
НАТО обратилось к России с предложением вернуть Крым Украине
Новости спорта
Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира

Две российские пары оказались на пьедестале на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира
Российские военные выкопали танк Т-34 в районе Голанских высот и отреставрировали его
Новости спецслужб
Российские военные выкопали танк Т-34 в районе Голанских высот и отреставрировали его
Военные новости
Крым никто не вернет: Россия развернула на полуострове ЗРК С-400
Наука и техника
NASA обнаружило приближение к земле крупного астероида
Любовь Степушова Европа готовится к признанию Крыма российским Любовь Степушова Соломон Соловьев "Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг..." - Гороскоп дня Соломон Соловьев Сергей Костин Деньги на социальные эксперименты в России есть Сергей Костин
Комментарии
Под Воронежем нашли ребро мамонта с застрявшим наконечником
Французского пилота катапультировало из истребителя в момент взлета
Французского пилота катапультировало из истребителя в момент взлета
Россию не уважают в Польше, потому что Россия сама себя не уважает - мнение
Власти Польши обвинили Россию в развязывании Второй мировой войны
Власти Польши обвинили Россию в развязывании Второй мировой войны
"Лидеры России": Игрушка для администраторов?
"Лидеры России": Игрушка для администраторов?
Якутия - новая Фергана или Карабах?
Якутия - новая Фергана или Карабах?
Небольшая доза анестетика избавит человека от фобий и "душевных ран"
Путин подписал закон об ограничении ежедневного снятия наличных при помощи анонимных электронных средств платежа
"Лидеры России": Игрушка для администраторов?
Путин подписал закон об ограничении ежедневного снятия наличных при помощи анонимных электронных средств платежа
Yammi: каждый десятый россиянин хочет оставить работу до 35 лет
Амурский тигр погиб после нападения на человека
На юге Норвегии открылся крупнейший в мире ресторан под водой﻿
Американка подала в суд на Гарвардский университет, обвинив руководство в расизме
Рейтинг регионов с самым высоким уровнем безработицы среди молодежи возглавила Якутия
В Астане подрались сторонники и противники переименования столицы
Россию не уважают в Польше, потому что Россия сама себя не уважает - мнение
История и современность Все >
На самом деле поиски "Титаника" были тайной военной операцией
На самом деле поиски "Титаника" были тайной военной операцией
Победитель лотереи на 71,000,000 фунтов отпраздновал пиццей и крылышками
Победитель лотереи на 71,000,000 фунтов отпраздновал пиццей и крылышками
Турция рискует остаться без американских истребителей F-35
Турция рискует остаться без американских истребителей F-35
Российский пилот истребителя смог рассмотреть, чем вооружен бомбардировщик B-52
Российский пилот истребителя смог рассмотреть, чем вооружен бомбардировщик B-52
Американские аналитики рассказали о возможном столкновении России и НАТО в Балтийском регионе
Американские аналитики рассказали о возможном столкновении России и НАТО в Балтийском регионе
ВВС США отправили в Европу шесть бомбардировщиков B-52
ВВС США отправили в Европу шесть бомбардировщиков B-52
Из бюджета США планируют выделить $6 млрд на модификацию танков М1 "Абрамс"
Из бюджета США планируют выделить $6 млрд на модификацию танков М1 "Абрамс"
Бунт бородатых: как в России появился первый граф
Бунт бородатых: как в России появился первый граф
Последняя война Руси с Византией: Владимир Мономах против Алексея I
Последняя война Руси с Византией: Владимир Мономах против Алексея I
Эксперты назвали самые агрессивные сайты и хейтеров
Эксперты назвали самые агрессивные сайты и хейтеров
Страну ждет принудительная вакцинация
Страну ждет принудительная вакцинация
Женское Все >
Почему надо посадить желтую малину
Почему надо посадить желтую малину
Выбираем ограждения для грядок
Выбираем ограждения для грядок
Сирень может быть необычных оттенков
Сирень может быть необычных оттенков
Не сажаете канадскую розу? Напрасно
Не сажаете канадскую розу? Напрасно
Пересаживаем можжевельник из леса
Пересаживаем можжевельник из леса
Что делать, если ребенок часто болеет?
Что делать, если ребенок часто болеет?
В Россию перестанут поставлять три жизненно важных лекарства
В Россию перестанут поставлять три жизненно важных лекарства
Тина о конфликте феминисток и Lush
Тина о конфликте феминисток и Lush
Навка "косплеит" Волочкову
Навка "косплеит" Волочкову
Опасные вспышки на солнце
Опасные вспышки на солнце
Должны ли мы любить всех окружающих?
Должны ли мы любить всех окружающих?
Канделаки угадала модный тренд
Канделаки угадала модный тренд
Малая доза анестетика поможет избавиться от фобий
Малая доза анестетика поможет избавиться от фобий
Два рецепта блюд, богатых йодом
Два рецепта блюд, богатых йодом
Мужское Все >
Натуральные приманки для охоты на сома
Натуральные приманки для охоты на сома
Депутаты не поддержали законопроект о переходе на летнее время
Депутаты не поддержали законопроект о переходе на летнее время
Шесть способов улучшить звукоизоляцию в квартире
Шесть способов улучшить звукоизоляцию в квартире
Генеральная уборка холодильника и правила хранения продуктов
Генеральная уборка холодильника и правила хранения продуктов
Деревянные потолки в интерьере
Деревянные потолки в интерьере
Ошибки в интерьере, которые мешают вашей квартире стать идеальной
Ошибки в интерьере, которые мешают вашей квартире стать идеальной
Топ бюджетных стилей в дизайне интерьера
Топ бюджетных стилей в дизайне интерьера
Горы равных возможностей в Сочи
Горы равных возможностей в Сочи
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Клуб Главного Редактора
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Точка зрения
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Точка зрения
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Точка зрения
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Точка зрения
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Интересы
Звездная пыль в глаза: астрология vs религия
Звездная пыль в глаза: астрология vs религия
Патриарх Кирилл рассказал о кризисе семейных ценностей в жизни священников
Патриарх Кирилл рассказал о кризисе семейных ценностей в жизни священников
Карликовый пинчер: история породы, характер, уход
Карликовый пинчер: история породы, характер, уход
Кошка и птица: как содержать вместе
Кошка и птица: как содержать вместе
15 любопытных фактов о кроликах
15 любопытных фактов о кроликах
Среднеазиатская черепаха: как содержать
Среднеазиатская черепаха: как содержать
Китаец купил в Бельгии голубя за 1,25 млн евро
Китаец купил в Бельгии голубя за 1,25 млн евро
Открывая секреты мозга
Открывая секреты мозга
Интересные факты о Каспийском море
Интересные факты о Каспийском море
Каково жить в коммунальном колодце?
Каково жить в коммунальном колодце?
Физики объяснили причину ускорения времени с возрастом
Физики объяснили причину ускорения времени с возрастом
Загадочные овраги с привидениями
Загадочные овраги с привидениями
Продажу алкоголя запретят лицам до 21 года и разрешат продажу на АЗС
Продажу алкоголя запретят лицам до 21 года и разрешат продажу на АЗС
В Пензенской области кот залез на столб и уже два дня не может спуститься
В Пензенской области кот залез на столб и уже два дня не может спуститься
Весь май ветераны ВОВ могут бесплатно ездить на поездах
Весь май ветераны ВОВ могут бесплатно ездить на поездах
Евросоюз
Россию не уважают в Польше, потому что Россия сама себя не уважает - мнение

Может ли Россия осуждать Польшу за неприглашение на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны, если сама признала Сталина преступником "хуже Гитлера".

Россию не уважают в Польше, потому что Россия сама себя не уважает - мнение
Генпрокурор Украины "наехал" на посла США: что это значит?
Новости Украины
Генпрокурор Украины "наехал" на посла США: что это значит?
Астана станет Нурсултаном: надолго ли?
Бывший СССР
Астана станет Нурсултаном: надолго ли?
Эксперт рассказал, как будет проходить транзит власти в Казахстане
Бывший СССР
Эксперт рассказал, как будет проходить транзит власти в Казахстане
Бразилия предложила США "освободить нашу Венесуэлу"
Южная Америка
Бразилия предложила США "освободить нашу Венесуэлу"
Выборы на Украине выходят на финишную прямую
Новости Украины
Выборы на Украине выходят на финишную прямую
Запад недоволен Вучичем. В Сербии назревает майдан
Балканы
Запад недоволен Вучичем. В Сербии назревает майдан
Граждане США - власти: "Руки прочь от Венесуэлы!"
США и Канада. Новости и аналитика
Граждане США - власти: "Руки прочь от Венесуэлы!"
Почему Россия проигрывает в информационной войне
Мир. Новости мира
Почему Россия проигрывает в информационной войне
О чем говорит манифест новозеландского убийцы
Австралия и Океания
О чем говорит манифест новозеландского убийцы
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ