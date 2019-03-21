Матильда отсудила у Шнурова после развода три квартиры в Петербурге

Музыкант Сергей Шнуров после развода оставил своей экс-супруге Матильде три квартиры общей площадью 555 квадратных метров, сообщают Дни. ру. Общая стоимость жилплощади оценивается примерно в 140 миллионов рублей.

Бывшей жене скандального артиста отошли две квартиры на набережной Крюкова канала и двухэтажная квартира на улице Пестеля. Последняя была подарена Матильде на свадьбу. Кроме того, Матильде достался ресторан "Кококо", открытые на деньги лидера группы "Ленинград".

Как сообщают СМИ, сам Сергей Шнуров не остался без крыши над головой. Он оставил себе трехэтажную квартиру площадью 423 квадратных метра стоимостью 90 миллионов рублей.

Помимо этого, музыкант смог оставить себе квартиру, которую приобрел еще до свадьбы с Матильдой. Площадь жилья составляет 123 квадратных метра. Ее стоимость оценивается в 25 миллионов рублей.

Стало известно, что не так давно Сергей Шнуров женился в четвертый раз. Его избранницей стала светская львица Ольга Абрамова.

Фото: iz.ru

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