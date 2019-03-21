На юге Норвегии открылся крупнейший в мире ресторан под водой﻿

Самый большой в мире подводный ресторан открылся в местечке Линнеснес на юге Норвегии, информирует ТАСС. Все места в заведении, находящемся на глубине 5,5 метров под водой, забронированы на многие месяцы вперед.

Уникальный ресторан получил название Under - "под" водой. Кроме того, с норвежского название переводится еще и как "чудо".

Сообщается, что ресторан внешне напоминает скалу, растущую из моря. Из окон открывается вид на морское дно. Кроме того, одна из стен ресторана полностью стеклянная. Посетители смогут увидеть обитателей морских глубин.

Конструкция ресторана способна выдерживать даже очень сильные волны. За один раз ресторан может вместить 40 гостей. Все места в нем забронированы уже на год вперед.

Меню необычного заведения будет состоять из 18 — 20 блюд. Гости смогут попробовать раков и лобстеров. Но, по словам шеф-повара — датчанина Николая Педерсена, ресторан не планирует подавать только морепродукты.

Средний чек в Under составит порядка 2 тыс. норвежских крон. Это чуть больше €200.). Помимо рестораторов в Under будут работать морские биологи.

Фото: ru.euronews.com

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