Ввод многоквартирных домов Севастополя, строительство которых было начато с нарушениями в годы украинской юрисдикции, должен быть завершен до конца 2019 года, информирует "Интерфакс".
В настоящее время в Севастополе насчитывается 28 проблемных домов, построенных с нарушениями норм российского градостроительного законодательства.
По словам губернатора города Дмитрия Овсянникова, до конца 2019 года эта проблема будет полностью решена.
Глава города встретился с очередной группой пайщиков. Он заявил, что правительство изменит вид разрешенного использования проблемного земельного участка. В итоге застройщик наконец-то газифицирует дом, и он будет введен в эксплуатацию.
Отмечается, что за последний месяц уже было найдено решение по одному дому, он введен в эксплуатацию. Ведется работа еще по двум объектам жилой недвижимости.
Ранее сообщалось, что правительство Севастополя намерено представить в законодательное собрание проект закона, который позволит вводить в эксплуатацию проблемные дома. Квартиры в них ожидают несколько тысяч участников долевого строительства. Фактически речь идет об амнистии "украинских" долгостроев.
Фото: sevastopol.su
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