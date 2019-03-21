В Севастополе в этом году достроят проблемные дома "украинского периода"

Ввод многоквартирных домов Севастополя, строительство которых было начато с нарушениями в годы украинской юрисдикции, должен быть завершен до конца 2019 года, информирует "Интерфакс".

В настоящее время в Севастополе насчитывается 28 проблемных домов, построенных с нарушениями норм российского градостроительного законодательства.

По словам губернатора города Дмитрия Овсянникова, до конца 2019 года эта проблема будет полностью решена.

Глава города встретился с очередной группой пайщиков. Он заявил, что правительство изменит вид разрешенного использования проблемного земельного участка. В итоге застройщик наконец-то газифицирует дом, и он будет введен в эксплуатацию.

Отмечается, что за последний месяц уже было найдено решение по одному дому, он введен в эксплуатацию. Ведется работа еще по двум объектам жилой недвижимости.

Ранее сообщалось, что правительство Севастополя намерено представить в законодательное собрание проект закона, который позволит вводить в эксплуатацию проблемные дома. Квартиры в них ожидают несколько тысяч участников долевого строительства. Фактически речь идет об амнистии "украинских" долгостроев.

Фото: sevastopol.su

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