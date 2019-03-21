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Источник Правда.Ру

Цены на новое жилье в крупных городах Крыма растут на уровне московских

Недвижимость

По итогам 2018 года объем ввода в эксплуатацию жилья в Крыму превысил 1 млн кв. м (1,1 млн кв. м), сообщает РБК. За пять лет показатель вырос на 20%.

Цены на новое жилье в крупных городах Крыма растут на уровне московских. 401205.jpeg

Наибольшими темпами с 2014 по 2019 год на полуострове вырос ввод частных домов. Рост составил 37%.  Индустриальное строительство пока отстает (+3%).

Как отмечают эксперты, по вводу жилья Крым по итогам прошлого года занял 19-е место среди российских регионов. Ввод жилья на полуострове пока уступает пиковому значению 2013 года (1,27 млн кв. м).

По мнению аналитиков, после присоединения Крыма объемы строительства резко сократились из-за перехода местных застройщиков на российские стандарты. Самое значительное падение было отмечено в 2015 году - 358 тыс. кв. м.

Примечательно, что цены на новое жилье в крупных городах Крыма растут на уровне московских. Прирост показал 7% за год.

Больше всего выросли цены на жилье в новостройках в Севастополе и Симферополе - соответственно 11% и 12%. Упали цены в новостройках Алушты, Феодосии и Керчи - на 6%, 5% и 5%.

Средняя цена «квадрата» на первичном рынке недвижимости в Крыму составляет 83,5 тыс. рублей. Это соответствует уровню цен в Московской области (83,5 тыс. руб.). Заметно дороже жилье в России только в Москве (187,6 тыс. руб. за 1 кв. м) и Санкт-Петербурге (108,4 тыс. руб. за 1 кв. м).

Самая высокая цена квадратного метра отмечена в Ялте (122,2 тыс. руб.). За ней идут Алушта (97,9 тыс. руб.) и Судак (75,8 тыс. руб.).

Фото: novostroy-ug.ru

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