По итогам 2018 года объем ввода в эксплуатацию жилья в Крыму превысил 1 млн кв. м (1,1 млн кв. м), сообщает РБК. За пять лет показатель вырос на 20%.
Наибольшими темпами с 2014 по 2019 год на полуострове вырос ввод частных домов. Рост составил 37%. Индустриальное строительство пока отстает (+3%).
Как отмечают эксперты, по вводу жилья Крым по итогам прошлого года занял 19-е место среди российских регионов. Ввод жилья на полуострове пока уступает пиковому значению 2013 года (1,27 млн кв. м).
По мнению аналитиков, после присоединения Крыма объемы строительства резко сократились из-за перехода местных застройщиков на российские стандарты. Самое значительное падение было отмечено в 2015 году - 358 тыс. кв. м.
Примечательно, что цены на новое жилье в крупных городах Крыма растут на уровне московских. Прирост показал 7% за год.
Больше всего выросли цены на жилье в новостройках в Севастополе и Симферополе - соответственно 11% и 12%. Упали цены в новостройках Алушты, Феодосии и Керчи - на 6%, 5% и 5%.
Средняя цена «квадрата» на первичном рынке недвижимости в Крыму составляет 83,5 тыс. рублей. Это соответствует уровню цен в Московской области (83,5 тыс. руб.). Заметно дороже жилье в России только в Москве (187,6 тыс. руб. за 1 кв. м) и Санкт-Петербурге (108,4 тыс. руб. за 1 кв. м).
Самая высокая цена квадратного метра отмечена в Ялте (122,2 тыс. руб.). За ней идут Алушта (97,9 тыс. руб.) и Судак (75,8 тыс. руб.).
Фото: novostroy-ug.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
В Крыму не хватает банков для долевого строительства
Общепит и торговля - самые популярные специальности среди крымских студентов
Поклонская зарегистрирует бренд "Няш-мяш" для товаров из Крыма
|Соцопрос: возвращение Крыма приветствует все большее количество россиян
Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Сотрудники российской военной полиции провели полную реставрацию известного советского танка Т-34, найденного рядом с границей Сирии и Израиля.
Демарш генпрокурора Украины против посла США в Киеве согласован с Петром Порошенко и, возможно, как это ни парадоксально, с администрацией Дональда Трампа.