Особняк на прибрежной линии, расположенный в Новом Северном Уэльсе, впервые в мире выставят на аукцион на криптовалютной бирже, информирует РБК. Торги пройдут в режиме онлайн.
Продажа пляжного дома под названием "Дом Джетсонов" будет проводиться только в биткоинах. При онлайн-системе конвертации на экране. Она автоматически пересчитывает эквиваленты австралийского и американского долларов.
Купить недвижимость можно будет за австралийские доллары (AUD), токены Binance (BNB) и биткоины (BTC). Известно, что аукцион состоится 8 апреля. На его участие уже получены заявки из США, Канады, Австралии и Китая.
«Проведение таких аукционов с использованием криптовалют дает возможность участвовать международным компаниям без каких-либо ограничений или затруднений», - отметил глава блокчейн-стартапа Nuyen Грег Костелло.
Здание оценивается в 700-800 биткоинов. Или в $3,5 млн. Организаторы торгов уверены, что такой необычный способ продажи недвижимости откроет возможности для большего числа покупателей за рубежом.
Фото: Фото: LJ Hooker Kingscliff
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