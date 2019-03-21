Пляжный дом в Австралии впервые в мире продадут на криптовалютном аукционе

Особняк на прибрежной линии, расположенный в Новом Северном Уэльсе, впервые в мире выставят на аукцион на криптовалютной бирже, информирует РБК. Торги пройдут в режиме онлайн.

Продажа пляжного дома под названием "Дом Джетсонов" будет проводиться только в биткоинах. При онлайн-системе конвертации на экране. Она автоматически пересчитывает эквиваленты австралийского и американского долларов.

Купить недвижимость можно будет за австралийские доллары (AUD), токены Binance (BNB) и биткоины (BTC). Известно, что аукцион состоится 8 апреля. На его участие уже получены заявки из США, Канады, Австралии и Китая.

«Проведение таких аукционов с использованием криптовалют дает возможность участвовать международным компаниям без каких-либо ограничений или затруднений», - отметил глава блокчейн-стартапа Nuyen Грег Костелло.

Здание оценивается в 700-800 биткоинов. Или в $3,5 млн. Организаторы торгов уверены, что такой необычный способ продажи недвижимости откроет возможности для большего числа покупателей за рубежом.

Фото: Фото: LJ Hooker Kingscliff

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