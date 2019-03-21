Регионы поставят на учет 4 млн нелегальных объектов по "гаражной амнистии"

"Гаражная амнистия" затронет порядка 4 млн гаражей по всей России, сообщает "Интерфакс-Недвижимость. В настоящее время неоформленные гаражи не оцениваются и не являются объектами налогообложения.

По словам главы Росреестра Виктории Абрамченко, по региональным данным предварительная цифра — 4 млн таких гаражей, которые никто не ставил на учёт. Это постройки, которые возводились при фабриках и заводах в советское время. Некоторые гаражи возникали стихийно.

"Сегодня они могут попасть под категорию самовольной постройки. Нам бы этого не хотелось. Поэтому задача будет — легализовать такие объекты", — подчеркнула Абрамченко.

Сейчас такие гаражи фактически имеют статус самостроя. Эти объекты не попадают под налогообложение.

"Поэтому это предстоит сделать отдельно, в рамках поступления в бюджет возможно просчитывать финансово-экономические последствия", — отметила чиновница.

Как сообщалось ранее, Минэкономразвития подготовил проект закона о гаражах и порядке приобретения прав на них. Внесение документа в правительство намечено на май. Закон может заработать уже через два года.

Фото: blog. pravo73.com

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Автовладельцев ожидает "гаражная амнистия"﻿

Легализация незаконного гаража